Beija-flor confunde cabelo de estrangeira com flor no Brasil e esta foi sua reação (Reprodução/TikTok)

Sheena visitou o Brasil no início do mês e compartilhou um registro inusitado, que logo se tornou viral no TikTok. Em visita a um santuário de pássaros em Foz do Iguaçu, no Paraná, ela não imaginava que uma de suas “composições” chegariam a ser confundidas com o cenário natural. Relato extraído do portal The Dodo.

O que era formado por uma floresta repleta de pássaros de diversas espécies, se tornou ainda mais mágico para Sheena. A jovem, que visitou o Brasil, é uma artista com o ofício de consultora de imagem.

Em seu modo de se vestir, a artista carrega um estilo bem identitário. O uso de cores fortes em seu cabelo é bem presente, sendo um dos motivos inusitados registrados em seu TikTok enquanto passeava em Foz do Iguaçu.

Confusão de cores

Enquanto admirava as belezas naturais, Sheena não imaginava que teria conquistado um admirador. Ao caminhar pelo santuário Parque das Aves, ela sentiu estar sendo observada. De uma distância mínima, a artista notou que um beija-flor a encarava.

“Eu podia sentir que ele estava olhando para mim”, disse Sheena ao The Dodo. “E então ele se aproximou de mim.” A ave teria confundido seu cabelo colorido com uma das flores presentes no local.

Veja a reação da jovem:

“Foi um momento mágico”, disse ela. “Não sei como descrevê-lo.”

Embora o cabelo de Sheena não tenha sido exatamente o que a ave procurava, acabou se deparando com uma boa amante dos animais (e uma nova amiga).

“Eu sou um amante dos animais”, disse Sheena. “Este encontro não poderia ter sido mais incrível. Isso faz você se sentir muito especial.”

