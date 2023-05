“Achei que ia explodir”: Homem abre porta antes do avião pousar na Coréia do Sul e põe em risco 193 passageiros

Um vídeo gravado por passageiros de um voo na Coréia do Sul viralizou ao mostar um avião com 193 pessoas voando com a porta aberta, após um passageiro abri-la cerca de 3 minutos antes do pouso, nesta sexta-feira.

A aeronave havia partido da ilha de Jeju uma hora antes e pousaria em Daegu, a 237 km da capital, Seul, por volta das 12h40 (0h40 no horário de Brasília). Mas durante o voo, a porta do avião foi aberta poucos minutos antes do pouso, com o avião ainda em alta altitude, provocando turbulência e uma forte corrente de ar no interior da aeronave.

“Achei que o avião ia explodir. Parecia que os passageiros próximos à porta aberta estavam desmaiando”, disse um passageiro à agência de notícias Yonhap.

Felizmente, como o piloto havia iniciado os procedimentos de aterrisagem, todos os passageiros estavam em suas cadeiras e presos ao cinto de segurança, evitando que alguém se machucasse com seriedade.

🔴 Passageiro é detido por abrir porta de avião durante um vôo com 194 passageiros na Coréia do Sul nesta sexta (26)



Mesmo após susto o avião da Asiana Airlines pousou em segurança: pic.twitter.com/IzIfZuCiDr — Kallil Oliveira (@kalliloliveira_) May 26, 2023

Apesar disso, nove pessoas foram levadas ao hospital com dificuldades para respirar, mas não houve feridos graves. O homem que abriu a porta, cuja identidade não foi revelada, foi identificado e preso assim que a nave parou.

LEIA TAMBÉM: Benefícios para infiéis e carecas: restaurante viraliza ao oferecer descontos inusitados

Foi aberta uma investigação para determinar se a empresa Asiana Airlines, responsável pelo voo, tomou as medidas de emergência determinadas pelo protocolo internacional.

As investigações querem determinar ainda como o passageiro conseguiu abrir a porta em pleno voo, apesar de um funcionário do Ministério dos Transportes da Coréia do Sul ter esclarecido que era possível abrir a saída de emergência quando a aeronave está perto do solo porque a pressão dentro e fora do avião são equalizadas.

LEIA TAMBÉM: Beija-flor confunde cabelo de estrangeira com flor no Brasil e esta foi sua reação