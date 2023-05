“Um balão prestes a estourar”: Técnico de enfermagem perde parte do pulmão por fumar vape

Um jovem técnico de enfermagem acostumado a fumar cerca de 20 cigarros eletrônicos por dia precisou ser internado às pressas com o pulmão perfurado no estado Virgínia, Estados Unidos. A notícia é do site Mirror.

Jonathan Belcher, de 22 anos, disse que começou a fumar aos 17 anos e ficou tão viciado que chegava a consumir dezenas de cigarros eletrônicos diariamente, mas o uso excessivo de vapes começou a causar sérios problemas em sua saúde sem que ele tivesse consciência.

Ele conta que no início do mês passado acordou uma manhã sem ar e com uma dor intensa no ombro esquerdo que, segundo ele, parecia um balão prestes a estourar, e o sintoma era tão forte que ele acreditou que morreria naquele instante.

Jonathan foi levado rapidamente ao hospital, onde os médicos constataram que ele tinha um buraco no pulmão esquerdo e o órgão havia entrado em colapso, podendo matá-lo a qualquer instante.

Foi realizada uma cirurgia de emergência onde foi introduzido um cateter para drenar o ar e remover uma parte do pulmão que tinha morrido pela falta de oxigenação, costurando o restante para que o órgão se regenerasse e voltasse a funcionar. “Nos meus registros médicos, está escrito que tive uma tensão espontânea no tórax devido ao vape”, disse.

Jonathan afirmou que depois disso abandonou completamente o uso dos vapes, que até então ele acreditava serem menos perigosos à saúde do que os cigarros normais. “Eu parei completamente de usar vape. Toda a experiência foi aterrorizante, dolorosa e tão ruim que nunca mais tocarei em um dispositivo que produza fumaça”, garantiu o técnico de enfermagem.

