Sogra se recusa a permitir que a nora lave roupa em casa

Um casal está passando por problemas envolvendo sua própria roupa suja. Enquanto a mulher gosta de lavar as roupas, a sogra insiste em não permitir que ela e o marido façam os próprios serviços de lavanderia.

Conforme relato feito no Reddit, a esposa, que não se identificou, revelou que está precisando morar com os sogros nos últimos tempos por problemas financeiros, o que deixa ela e o marido sujeitos a regras impostas pelos pais do homem.

“Um dos problemas é que ela gosta de lavar a nossa roupa, mas eu quero fazer isso porque temos maneiras diferentes de lavar roupas e isso também é um sinal de que ainda tenho minha independência de certa forma”.

“Ela insiste que é seu papel de mãe fazer isso para seus filhos e marido e eu argumentei com ela dizendo que também é meu papel de esposa fazer isso por mim e pelo meu marido, que é o filho dela. Depois dessa conversa ela ‘concordou’, mas novamente entrou no nosso quarto e pegou a roupa suja para lavar”, revela.

Questão de limites

Seguindo com seu relato, a mulher revela que já teve alguns pequenos conflitos com o marido por conta da situação envolvendo a mãe dele, o que a faz tentar buscar outras maneiras de lidar com a situação.

“Ele fala que ela apenas está ajudando, mas estamos tentando morar no mesmo teto e ela não respeita os nossos limites”, conta.

“Moramos no quarto dele e pagamos aluguel, mas não podemos trancar a porta! Ela entra quando quer seja conosco dentro do quarto ou fora da casa. Ela ainda diz que está tudo bem fazer isso e que se não gostamos podemos ficar livres para buscar outro lugar, o que não podemos fazer agora”.

Para os usuários do Reddit, ela tem um caminho difícil pela frente.

“É difícil impor limites quando moramos na casa de outras pessoas, mas se a isso é um problema para você, jogue o jogo dela. Ao invés de trancar a porta, coloque um cadeado no cesto de roupas sujas”, sugeriu uma pessoa.

“Eu iria além e colocaria cadeados em todos os seus móveis”, finalizou outra.