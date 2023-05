Noivo afirma que a companheira é ‘impura demais’ para se casar com um vestido branco

Uma mulher ficou completamente inconformada ao descobrir que o noivo não desejava vê-la usando um vestido branco para seu casamento. Segundo ele, o fato dela não ser mais virgem a faz ter que se casar com um vestido de cor diferente.

Conforme pulicado pelo The Mirror, a mulher contou os detalhes de sua história no Reddit, onde explicou os motivos que levaram o noivo a fazer a declaração inesperada.

Segundo ela, que não se identificou, o companheiro não estava muito envolvido com os planos do casamento, deixando escolhas e detalhes por conta dela, no entanto, ele decidiu opinar sobre a cor do vestido dela.

“É isso mesmo. Estou com meu noivo há 6 anos e noiva há 8 meses. Tenho feito a maior parte do planejamento do casamento, mas meu noivo dá algumas opiniões”.

“Um mês atrás ele disse que tinha conversado com seus amigos de trabalho e que achava que não era certo eu me casar usando um vestido branco”, conta a noiva.

Ela ficou chocada!

Seguindo com seu relato, a mulher conta que a decisão do noivo foi devido ao fato dela não ser mais virgem quando eles se conheceram.

“Ele me disse que noivas só usam branco quando são puras. Ele ainda diz que se eu usar um vestido branco vou enganar todos os convidados e que é diferente para os homens serem enganados dessa forma. Tudo isso me fez questionar a decisão de me casar com esse homem”.

“Não sei o motivo exato, mas fiquei enjoada com isso. Ele nem é religioso e nunca falou nada de eu ter perdido minha virgindade antes mesmo de nos conhecermos”, explica.

Porém, para a felicidade dos demais usuários do Reddit, e da noiva, o casamento foi cancelado a tempo. Ela deu a notícia ao pedir ajuda para ter um novo encontro com outra pessoa.

“Terminei o noivado e é o meu primeiro encontro em muitos anos!”, revelou a mulher, ao que os usuários comemoraram.

“Fico feliz em saber que você largou aquele cara!”, comentou uma pessoa.

“Use um vestido vermelho para começar um novo relacionamento! Fico feliz em saber que você deu esse passo”, finalizou outra.