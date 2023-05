Mulher viraliza por revelar ‘lado ruim’ de ser casada com milionário

Uma dona de casa está viralizando nas redes sociais ao publicar vídeos com os piores momentos de ser casada com um milionário.

A jovem, que vive em Dubai, nos Emirados Árabes, reclama de algumas situações, como a necessidade de estar sempre bonita, ter muita comida disponível e viajar de primeira classe.

Linda Andrade tem 23 anos e segundo o jornal ‘New York Post’, é nascida na Jordânia, casada com o empresário mexicano do ramo de criptomoedas Ricky Andrade.

O perfil de Linda Andrade no TikTok conta com mais de 530 mil seguidores e quase 20 milhões de curtidas nas publicações.

O jornal destaca que a mulher cresceu em um pequeno apartamento nos Estados Unidos de apenas um quarto que dividia com outros seis integrantes da família.

Outras ‘desvantagens’ da autoproclamada ‘dona de casa original de Dubai’ são não poder dirigir e receber presentes de ouro 24 quilates toda vez que briga com o marido.

Além disso, Linda reclama que o companheiro compra itens de luxo demais.

Para os usuários do TikTok, as reclamações da dona de casa geram revolta. Um deles escreveu: “Gostaria de poder reclamar dessas coisas. Não me estresso por ser roubado, me estresso por pagar minhas contas”.

Uma mulher disse: “A parte de ter que estar sempre bonita, eu não ia conseguir, as vezes a gente não tá no clima mesmo”.

Uma terceira comentou: “Eu aguento tudo isso, se alguém puder me apresentar a um milionário sério que quer uma esposa eu ficaria muito feliz”.

