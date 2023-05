Homem proíbe que convidados de sua colega de apartamento usem seu banheiro, mas acaba tendo surpresa na volta

Um homem relatou ter impedido o acesso dos convidados de sua colega de apartamento a seu banheiro. Ao explicar a situação à mulher, não obteve resposta. Mais tarde, teve uma surpresa ao retornar para casa.

“Moro com uma colega de quarto em um apartamento de dois quartos. Cada um de nós tem seu próprio banheiro. O meu está em um corredor comum. O da minha colega de quarto é anexo ao quarto dela”, iniciou o relato no Reddit, por meio do usuário u/bigcblogger.

“Ontem à noite, minha colega de quarto me mandou uma mensagem dizendo que iria receber alguns convidados que são homens e pergunta se eles podem usar meu banheiro se precisarem, embora acreditasse que não”, continuou.

Segundo o homem, ele respondeu dizendo que não desejava disponibilizar seu banheiro aos convidados da colega. Em seguida, recebeu uma mensagem dela, dizendo: “Está falando sério?”

Sem resposta e surpresa no pós

Na tentativa de reforçar sua demanda, o homem explicou que se tratam dos hóspedes de sua colega, então o banheiro dela deveria ser usado.

“Se eu tivesse convidados, eles usariam o meu. Cada um de nós paga seu próprio banheiro; os banheiros não são comunitários”, contou. Segundo ele, a colega não o respondeu mais.

“Antes de sair para os planos que tinha na noite passada, encontrei um fio de cabelo meu no vaso sanitário e o coloquei no assento. Quando voltei mais tarde naquela noite, notei que o cabelo havia sumido, o que significava que ela deixou seus convidados usarem meu banheiro”, desabafou.

Na seção de comentários da plataforma, diversos internautas criticaram a atitude da colega de quarto por não respeitar a decisão do homem em relação ao seu próprio banheiro.

“Um banheiro pertence a ela, um a você. Então, sim, ela deveria deixar seus convidados usarem o dela”, comentou um deles.

“É mais inconveniente, já que o banheiro do corredor é normalmente considerado o banheiro de hóspedes, mas entendo que essa não é a dinâmica estabelecida aqui. Além disso, para aqueles que dizem que é apenas um banheiro ... você já teve algum bêbado dizimando seu banheiro, mesmo que eles não fossem seus convidados e não devessem estar lá? Talvez um cenário extremo, mas pode acontecer”, observou outro internauta.

