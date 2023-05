Homem é elogiado após trancar esposa fora de casa: ‘Simplesmente inteligente’

Um homem relatou um episódio na internet em que trancou sua esposa do lado de fora da casa e recebeu apoio dos internautas. De acordo com ele no Reddit, por meio do usuário u/biogon, a mulher se recusou a levar a chave quando saiu para trabalhar.

“A nossa casa tem uma garagem anexa e uma porta entre a garagem e a casa. Tenho o hábito de trancar as portas de casa - esta porta (mesmo que a porta da garagem esteja fechada), porta da frente, porta dos fundos”, iniciou o relato. “Minha esposa costuma chegar tarde em casa, depois das 20h. Ela dirige até a garagem e entra por aquela porta.”

Segundo o relato, a parte estranha é que sua esposa se recusou a carregar a chave com ela. Embora não precisasse da chave da frente, por ter acesso às outras entradas, acabou deixando todas as outras em casa.

Leia mais um relato:

Trancada de fora

“Costumo levar as crianças para passear de patinete e bicicleta pela garagem depois do jantar, ou levar o lixo para fora e, como não estava pensando, tranquei a porta atrás de nós. Quando ela voltou, estacionou na garagem e acabou trancada fora de casa”, contou o homem.

De acordo com o homem, sua esposa mandou mensagem para destravar a porta e ficou com raiva dele.

Já na seção de comentários da plataforma, o homem recebeu elogios pela preocupação com a segurança da casa, além de receber defesa dos redditors.

“A segurança das crianças é mais importante do que não querer carregar uma chave”, comentou um deles.

“Exatamente! Mesmo sem filhos, trancar a porta é simplesmente inteligente”, complementou outro.

“Sua esposa precisa ter uma chave com eles como qualquer outro ser humano normal. Totalmente irracional esperar que uma porta seja destrancada ao chegar em casa tarde da noite, nada menos que com os filhos em casa. Esta é a coisa mais idiota que li aqui hoje e isso realmente diz algo”, escreveram.