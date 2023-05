Homem choca ao fraturar o pênis em três lugares durante uma relação sexual

Reprodução / International Journal of Surgery Case Reports (Reprodução / International Journal of Surgery Case Reports)

Um homem de 36 anos precisou ser levado ao hospital depois de sofrer uma fratura inusitada. Enquanto mantinha relações sexuais com a parceira ele fraturou o pênis em três lugares e precisou ser levado para o médico com fortes dores e sangue na região.

Conforme publicado pelo GQ, o homem deu entrada no hospital com sintomas locais como inchaço no membro, dores no local e sangue na uretra. Durante o atendimento, ele explicou aos médicos exatamente como acabou naquela situação.

Ele informou que estava se relacionando com a parceira quando lesionou o pênis, no momento em questão, ele estava deitado com a companheira acima dele. Durante a movimentação, ao tentar recolocar o membro na parceira, ele ouviu um estalo seguido por dores intensas no local e uma perda repentina da ereção.

Segundo relatório médico, o choque do pênis com o períneo da mulher causou a lesão, que atingiu os dois corpos cavernosos do pênis e o corpo esponjoso, responsável pela proteção da uretra.

Mais comum do que parece

Seguindo o reporte realizado pelos médicos responsáveis pelo atendimento, a fratura peniana é um quadro que acontece quando o tecido que encobre os corpos internos do pênis são rompidos.

Geralmente elas ocorrem durante a relação sexual ou a masturbação, quando o membro ereto sofre pressão externa para dobrar de forma excessiva.

Devido a gravidade deste tipo de fratura é necessário realizar uma intervenção cirúrgica, e caso o tratamento não seja seguido de forma adequada pode causar cicatrizes e até mesmo levar à disfunção erétil.

Apesar de fraturas penianas não serem incomuns, apenas algo entre 9 e 20% dos casos chegam a reportar uma fratura que atinge os três corpos do pênis, como no caso do homem atendido.

