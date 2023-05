Homem causa indignação ao tentar vender os móveis de sua falecida mãe para a sogra

Um homem pode ter causado um grande desconforto em sua companheira ao revelar sua motivação para vender os móveis de sua falecida mãe. A princípio, ele pretendia doar os móveis para a sogra, mas mudou de ideia e decidiu vendê-los para ela.

Conforme publicado pelo The Mirror, o caso foi levado pelo jovem ao Reddit, onde ele pediu a opinião de outras pessoas sobre o assunto.

“Para ser direto: minha mãe fez diversas escolhas ruins na vida e não herdarei nenhum dinheiro ou bem material. Agora estou trabalhando para esvaziar a casa antes de ela ser vendida e decidi oferecer alguns para a mãe da minha namorada”.

“Eu nunca me dei bem com a minha mãe e não quero manter essas lembranças”, revela o homem sobre seu relacionamento com a mãe.

Ele mudou de ideia

Depois de pesquisar um pouco sobre os antigos móveis da mãe, ele descobriu que as peças eram valiosas, o que o fez mudar de ideia sobre sua decisão de doar as peças.

“Voltei atrás e decidi vender para minha sogra a preço de banana. Para outros compradores o valor seria o dobro ou o triplo do que pedi a ela”.

“Sei que estou voltando atrás na minha palavra, mas como vou me formar esse ano e preciso de dinheiro, tomei essa decisão”.

Leia também: Comportamento de sogra assusta nora e a faz tomar decisão drástica

“Minha namorada acha que devo doar as peças e que apenas estou sendo ganancioso, mas não acho que seja ruim fazer isso”, finaliza o homem.

No entanto, os usuários do Reddit ele se precipitou ao oferecer as peças sem avaliar os itens antes, e agora não deve voltar atrás em sua palavra.

“Sinto que você está voltando atrás, mas eles estão tirando vantagem disso. Você prometeu os itens antes mesmo de avaliar”, comentou uma pessoa.

“Você não deveria ter prometido isso, mas a mãe dela agora tem direito de não querer pagar pelos itens que você prometeu como doação”, finalizou outra.