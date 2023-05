Filho e esposa tomam casa de pais idosos e os deixam sem salário e morando em carro; “Aqui não entram mais”

Um caso ocorrido recentemente na Argentina, ganhou as páginas de notícias e revoltou diversos internautas após filho e esposa tomarem a casa dos pais e deixarem ambos, que são idosos, morando dentro de um carro.

Em entrevista, Paulina Piriz, que é uma das vizinhas, contou que o casal, que possui toda a documentação do imóvel, havia saído para realizar algumas compras e quando retornou foi surpreendido pelo filho e a nora que estavam no local e impediram sua entrada. “Aqui não entram mais”, teria dito o filho.

Com a fechadura do local trocada, o casal, de 70 anos, sem alternativa, agora se mantém dentro de um veículo e recebe ajuda de vizinhos para poder sobreviver.

“Estão há cerca de 14 dias incomunicáveis nas ruas. Estão vivendo no carro e eu lhes dou um prato de comida todos os dias”, relatou Piriz.

Você pode se interessar por:

Além de Paulina, o casal de idosos tem sido auxiliado por uma associação de moradores, na qual o presidente, Fabián Ramírez, relatou que “os vizinhos procuram ajudá-los com casacos, comida, também os ajudamos com suas necessidades, alguns os permitem usar o banheiro”. O representante acrescentou que a nora se apoderou do salário da sogra.

“Colocaram um cadeado no portão e deixaram na rua praticamente sem roupa , as coisas foram deixadas dentro, eles também fazem ‘trabalhos’ de artesanato, então perderam todas essas coisas”

Por fim, Fabián explicou como segue a situação: “Fizeram a denúncia, estão agora em tribunal pela questão da casa, vem pela questão da ambição da casa, a nora se apoderou do salário da senhora, então vem do lado da ambição”, concluiu.

+ Siga sua leitura com mais conteúdos de nosso site: