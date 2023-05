Filha manda mãe para asilo após ela fazer xixi nas calças, pois seu marido ficou bravo

O motorista de aplicativo e tiktoker, Cristián Michell, foi testemunha de uma cena que o indignou e também comoveu as redes sociais.

Em um vídeo, ele relata que foi chamado para buscar uma passageira e se deparou com uma idosa chorando.

Segundo informações da Excelsior, Cristian explicou que quando chegou para buscar seu cliente, percebeu que havia uma senhora idosa sentada com 5 sacolas. Ela chorava e enxugava as lágrimas com as mãos.

Ao perceber que ela era a passageira, o jovem a chamou e ela contou que o genro tinha ficado bravo porque ela tinha urinado em sua roupa devido a incontinência e sua filha não a defendeu.

Ela então foi expulsa de casa e mandada para um asilo mesmo implorando: “Eu não quero ir, só fiz xixi. Não fiz nada de errado, diga à minha filha que não fiz nada de errado”, suplicou.

Os acontecimentos emocionaram as redes sociais que eles pediram o endereço do asilo para visitar a senhora que aparentava ter 80 anos aproximadamente.

Em contrapartida, outra idosa se tornou viral nas redes sociais e dessa vez foi por uma boa razão. Em vídeos, ela aparece indo com seus quatro bisnetos fazer uma tatuagem.

“Passamos muito tempo decidindo o que fazer conosco porque queríamos que tivesse um significado. E decidimos pelas tulipas”, explicaram sobre o desenho que iam tatuar.

Quando chega a vez da vovó se tatuar, ela sorri e não demonstra um pingo de dor. Veja no vídeo a seguir:

