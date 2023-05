Avô ameaça não ir ao casamento da neta após ela não deixar que o pai a leve ao altar

Uma jovem noiva está passando por momentos delicados durante a preparação de seu casamento. Depois que o avô, por motivos de saúde, não poderá levá-la ao altar, ela decidiu que gostaria de ser acompanhada pelo sogro, mas sua escolha não foi bem recebida pelos familiares.

Desabafando no Reddit, a noiva conta que cresceu sem a presença do pai em sua vida, já que ele abandonou a família quando ela tinha por volta dos 3 anos de idade.

“Fui criada pela minha mãe e meus avós, então cresci tendo no meu avô materno a figura de um pai. Ele era a pessoa para quem eu dava presentes de Dia dos Pais”, conta.

O contato com o pai voltou assim que ela entrou na faculdade, o que a fez iniciar a construção de um relacionamento entre pai e filha.

“Sempre quis meu pai presente na minha vida, mas como adulta eu sei que é difícil estabelecer esse vínculo que normalmente é criado no começo da vida. Ele nunca me reconheceu como filha e nem se desculpou or isso. Nosso relacionamento é mais ele me pedindo coisas e eu entregando, do que outra coisa”.

Ela não quer que o pai a leve ao altar

Por conta disso, a jovem revela que ao pensar em seu casamento imaginou no avô a acompanhando até o altar, mas isso não será possível por conta de problemas de saúde dele.

“Com isso, decidi que meu sogro me levará ao altar. Ele concordou porque me vê como sua filha, mas meu avô foi completamente contra e acha desrespeitoso da minha parte não ter meu pai me levando ao altar”.

“Eu tentei explicar a situação ara ele, disse que estamos construindo um relacionamento e que ainda não me sinto confortável em ter meu pai nesse papel. Meu pai não é um homem ruim, mas ele não compartilhou a vida comigo para merecer esse privilégio. Meu avô, por outro lado, disse que se meu pai não me levar ao altar ou se eu for sozinha, ele não irá ao meu casamento”.

“Estou magoada porque meu avô é tudo para mim, mas não quero ser emocionalmente ameaçada. Não sei como me sentirei sem a presença dele no meu casamento”, finaliza a noiva.

Para os usuários do Reddit, ela deve ser forte em sua decisão.

“Quando alguém te ameaça dessa forma você tem que deixar essa pessoa de lado. Diga a ele que é a sua decisão e que você sente muito por ele pensar dessa forma, mas que ainda espera ter sua presença no seu casamento”, comentou uma pessoa.

“É uma situação horrível e deu avô está errado nessa história toda. Ele tem o mesmo argumento sobre você ser levada ao altar por ele?”, finalizou outra pessoa.