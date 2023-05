Uma fundadora de um centro para animais selvagens se deparou com uma cena inusitada recentemente. Embora esteja acostumada a lidar com diversos bichos em sua instituição, algumas coisas ainda a pegam de surpresa, como o fato de se deparar com bichos de pelúcia e ficar surpresa. Relato extraído do portal The Dodo.

Especialista em animais, Brigette Brouillard ficou surpresa com uma caixa de bichos de pelúcia. Após encarar o cesto, percebeu que havia um animalzinho vivo se camuflando entre os brinquedos.

“Fiquei tão surpresa”, revelou ela ao The Dodo.

Para o fim do mistério, o bicho camuflado dentre as pelúcias era um gambá chamado Yeti. Embora Brigette já tenha se deparado com o bichinho se misturar com as pelúcias antes, se surpreendeu pela capacidade do animal em escalar um cesto maior do que ele.

“É normal que gambás entrem em nossas cestas de pelúcia para pequenas sestas”, disse Brouillard. “Mas o que me surpreendeu foi o fato de ela ter conseguido entrar na cesta, que estava a alguns metros do chão.”

Leia mais:

Surpresa inesperada: Mulher fica chocada ao notar um ser intruso dentre bichos de pelúcia (Reprodução/Brigette Brouillade)

Conforto selvagem

Segundo a fundadora do centro de animais, aquele é o local preferido da pequena Yeti. O animal habita o local desde o outono de 2022, portador de necessidades especiais. Sendo assim, não pode deixar a instituição para viver na natureza. De qualquer forma, o bichinho contará com suas pelúcias no momento em que desejar.

“Eu… absolutamente adoro como ela se esconde debaixo dos cobertores”, disse Brouillard se referindo às travessuras da pequena Yeti. “Às vezes ela está completamente debaixo deles, e às vezes você vê sua cabecinha e braços saindo como uma pessoa estaria debaixo das cobertas. No geral, adoro que ela se sinta tão segura e confortável em seu ambiente.”

Embora o bichinho tenha pregado uma peça em Brigette sem ter ciência, estava apenas em busca de um lugar confortável ao lado dos amiguinhos de pelúcia.