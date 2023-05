Por causa de alergias, jovem exige que o padrasto pare de comprar bananas

Uma jovem está inconformada com a decisão de sua mãe e seu padrasto após saber sobre itens que podem fazer com que ela tenha uma reação alérgica severa. Ao invés de evitar adquirirem os itens, eles exigiram que a jovem utilize luvas durante todo o tempo em que estiver em casa.

Desabafando no Reddit, a jovem de 15 anos conta que desde a separação de seus pais ela mora com a mãe e o padrasto, sendo que pouco tempo depois descobriu ser extremamente alérgica ao látex.

“Chega ao ponto de eu precisar andar com uma epipen por motivos de segurança”, revela a jovem.

“Acontece que algumas frutas, como a banana, também tem látex em sua casca, então só de tocar em alguma coisa que tem látex eu posso ter uma reação. Mesmo sabendo disso, meu padrasto e seus filhos não abrem mão de ter bananas em casa. Eles deixam as bananas expostas na fruteira com outras frutas, as quais não posso comer porque o simples contato com a casca da banana já pode causar uma reação”.

“Eles também deixam a banana nos ambientes comuns, o que já me causou pequenas reações alérgicas em ocasiões inesperadas”.

Eles acharam “uma solução”

Seguindo com seu relato, a jovem conta que conversou com a mãe e o padrasto diversas vezes sobre a questão das bananas e foi informada por eles que era “injusto” privar a todos de consumirem o alimento apenas por causa de sua alergia.

“Minha mãe apareceu com luvas de algodão que eu devo usar todo o tempo dentro de casa, então nunca vou precisar tocar em nada que tenha látex, mas isso é péssimo pois não posso tocar meu próprio corpo além de ter que usar luvas o tempo todo”.

“Eu disse isso para eles e eles disseram que estou sendo injusta com todos. Meu pai está tentando interferir ao meu favor, mas eles dizem que não estão fazendo nada de errado e que eu deveria parar de reclamar e usar as luvas”, revela.

Para os usuários do Reddit, ela não está errada já que envolve uma questão de saúde.

“Eles estão sendo ridículos com algo que pode te causar problemas sérios de saúde! Se fosse você, buscaria uma forma de morar com seu pai”, comentou uma pessoa.

“Você vai ficar mais segura se morar com seu pai”, afirmou outra.