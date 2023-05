“Pessoas têm direito de serem felizes como quiserem”: Mulher que dançou funk no aniversário faz piada e diz que vai para ‘Farofa da Gkay’

Desde que apareceu em um vídeo que viralizou nas redes sociais dançando funk, a pernambucana Brenna Azevedo, de 26 anos, vem sendo duramente criticada nas redes sociais. “Estão me criticando, julgando, me chamando de milhões de coisas horrorosas, sem saber ao menos o que estava acontecendo na festa”, disse.

No vídeo, ela aparece fazendo o “Movimento da sanfoninha”, da Anitta, enquanto o ex-namorado carregava a aniversariante, de dois anos. Por conta dos ataques, ela resolveu se explicar. “Eu estava eufórica, feliz, realizada que eu conquistei a festa da minha filha “, disse Brenna.

🚨 VEJA: Mãe está sendo criticada por dançar funk em festa de 1 ano de sua filha.



pic.twitter.com/z02xIUJTou — POPTime (@siteptbr) May 23, 2023

Além da dança, ela também foi criticada pelas roupas que usava. “As pessoas estão indignadas porque eu estava com vestido transparente e calcinha para fora. Uau, a ‘bunda dela está para fora’. As pessoas vão a outros países fazerem isso. Eu vejo mãe de famosos fazendo pior. Todo dia postando coisas absurdas e ninguém acha absurdo. E falam que o que fiz foi absurdo. Vocês vão lá e deixam o like”, disse.

LEIA TAMBÉM: Descaramento total: ladrões entraram em uma cabeleireira, cortaram o seu cabelo e em seguida assaltaram todos

O fato de sua filha aparecer no colo do ex-namorado também gerou repercussão entre os internautas, que desfilaram adjetivos nada respeitosos aos dois. “Primeiro, o pai da minha filha não é corno. Segundo, eu não sou casada com ele. Terceiro, eu não trabalho em casa de thermas [casa noturna]. Pelo amor de Deus. Quarto, as pessoas têm direito de serem felizes como elas quiserem”, explicou.

LEIA TAMBÉM: Jovem faz intensa dieta para emagrecer e descobre que perda de peso repentina era na verdade um câncer

Intencional ou não, o fato é que as discussões sobre a festa nas redes sociais acabaram impulsionando o Instagram da pernambucana, que passou da casa dos 20 mil seguidores, levando Brenna a fazer piada com a situação “Farofa da Gkay 2024: estou pronta”, afirmou,