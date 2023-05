Menina dá sermão no pai que quer levá-la para a escola sem camiseta e vídeo gera reações na web

O vídeo que mostra como uma menina decidiu dar um sermão em seu pai por ele não querer colocar a camiseta para levá-la na escola se tornou viral no Instagram recentemente.

Na imagem, os cariocas caminham juntos e a criança briga com o pai, que tenta se justificar apelando para o calor do Rio de Janeiro e dizendo que todo mundo faz o mesmo. Nesse momento, ela usa uma frase muito conhecida pelos pais a seu favor: “você não é todo mundo”.

“Tá andando sem blusa. Tá achando que tu é quem? Você não é todo mundo!”, são algumas das respostas.

Na Internet, muitos concordaram com a atitude da menina e adoraram as respostas rápidas que ela deu no pai.

Confira o vídeo a seguir:

E esse não foi o único pai que se tornou viral recentemente

Ainda no clima de pais que se tornaram virais, outro vídeo dividiu as redes sociais essa semana. Nas imagens, uma mãe aparece dançando funk na festa de aniversário da filha.

A pernambucana Brenna Azevedo, de 26 anos, foi criticada depois que o momento em que ela fez a coreografia do sucesso “Movimento da sanfoninha”, da Anitta, viralizou.

“Estão me criticando, julgando, me chamando de milhões de coisas horrorosas, sem saber ao menos o que estava acontecendo na festa”, justificou.

Ela explicou que se animou muito, pois conseguir fazer a festa da pequena foi uma realização e defendeu que as pessoas tem o direito de serem felizes como quiserem.

Confira as imagens que geraram polêmica:

CONFIRA OUTROS DETALHES:

Sequência impacta ao mostrar força de onça-pintada ao capturar jacaré gigante no Pantanal: confira registro impressionante

Vídeo impressiona ao flagrar momento em que onça captura presa perigosa durante ataque no Pantanal

Vídeo flagra ‘fúria selvagem’ de onça-pintada ao arrastar presa maior do que ela no Pantanal