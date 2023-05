Jovem mostra ‘a pior vingança’ que poderia fazer, após receber péssimo atendimento em restaurante

Não há nada pior do que visitar um restaurante e ter que pagar por uma comida ruim ou receber um péssimo atendimento, não é mesmo? E, ilustrando uma situação do tipo, um jovem cliente argentino mostrou aos seus seguidores como lidou com uma situação ocorrida quando visitava um estabelecimento na Itália.

Com quase meio milhão de visualizações, em pouco mais de 2 minutos, o jovem @banshh contou aos seus seguidores que além de ter sido ignorado pelo garçom enquanto ainda realizava o pedido, a forma como foi feito também foi bastante ríspida e inadequada.

Em um dos trechos, o tiktoker conta que questionou ao colaborador mais detalhes sobre as opções de bolo disponíveis e ressalta que o funcionário teria dito que se ele quisesse saber mais informações teria que ir à entrada do restaurante.

A maior ‘vingança’ que poderia fazer

Diante do atendimento recebido, @banshh explicou que como forma de “vingança”, resolveu deixar 2 centavos de euro como gorjeta, algo em torno de R$ 0,11, o que seria uma resposta para a maneira como foi tratado pelo garçom e que, segundo o jovem, com certeza o faria refletir.

Por fim, Panchi Reynoso ressaltou que não deixou um valor inferior, pois essa era a única moeda que tinha no momento.

E então, quer ver este momento que repercutiu no TikTok? Assista abaixo ao vídeo divulgado na internet. (Caso não consiga visualizá-lo, não se preocupe e basta que acesse o link).

