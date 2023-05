Desprazer no parabéns: Homem decide jogar golfe no aniversário da esposa e causa revolta: ‘Passou o dia inteiro sozinha’ (Reprodução/Pixabay)

Um homem de 32 anos resolveu compartilhar um relato no Reddit, contando ter feito uma atividade fora durante aniversário de sua esposa, de 30 anos. Casados há quatro anos, ele conta que decidiu desta vez sua mulher completaria mais um ano de vida em um final de semana. Contudo, resolveu jogar golfe na data da comemoração.

“Seus amigos deram uma pequena festa para ela naquela noite. Como só chegaríamos à festa mais tarde, decidi jogar golfe. Minha esposa pareceu um pouco irritada quando eu disse a ela que estava saindo, mas ela não disse nada ou me pediu para não falar. Estava um pouco lotado no campo, então o jogo demorou um pouco. Cheguei em casa um pouco menos de uma hora antes de irmos embora. Eu estava um pouco apressado em me preparar”, escreveu o autor do texto, por meio do usuário u/HotInspection7058.

“Minha esposa ficou chateada comigo porque passou o dia inteiro sozinha e me disse que eu não me importo muito com ela. Se ela tivesse pedido, eu teria ficado”, finalizou.

Críticas na plataforma

Após depositar seu relato onde os usuários julgam a atitude de outros internautas, o homem foi duramente criticado pelos usuários da plataforma. De acordo com a maioria deles, sua atitude em deixar a esposa sozinha no pŕoprio aniversário foi completamente negativa.

“Um aniversário marcante para sua esposa e você a deixou sozinha durante o dia para jogar golfe. Conte suas bênçãos, você ainda é casado, querido”, reparou um internauta.

“Você realmente tem tão pouca consciência emocional que precisa ouvir que não deveria jogar golfe na tarde do aniversário marcante de sua esposa? Uma partida de golfe leva pelo menos quatro horas, além de ir e vir do campo e a inevitável parada no buraco 19. É CLARO que ela pensa que você não se importa com ela. Por que seus amigos tiveram que planejar a festa? Por que não lhe ocorreu planejá-lo?”, perguntou um deles.

