Descaramento total: ladrões entraram em uma cabeleireira, cortaram o seu cabelo e em seguida assaltaram todos

A insegurança na Colômbial parece estar descontrolada. Pelo menos, isso é demonstrado por um caso insólito que foi registrado nas últimas horas na localidade de Rafael Uribe Uribe, ao sul de Bogotá. Dois delinquentes entraram em uma barbearia localizada no bairro Country Sur, pedindo um serviço de corte. Lá eles foram atendidos e esperaram com a maior tranquilidade no local. No entanto, ao finalizar o corte de cabelo, eles se levantaram e assaltaram todas as pessoas presentes no estabelecimento comercial.

Tudo estava correndo como de costume. Dois jovens barbeiros estavam atendendo o estabelecimento como de costume. No entanto, em certo momento dois supostos clientes entraram. Os homens pediram aos jovens o serviço de corte de cabelo. Eles foram imediatamente atendidos. Uma vez que o corte de cabelo foi concluído, ambos levantaram-se e começaram a atacar os barbeiros.

Com o maior descaramento e sem qualquer vergonha, eles esperaram até serem atendidos para então atacar. O minuto a minuto foi gravado pelas câmeras de segurança. Depois que o serviço foi concluído, os dois se levantaram das cadeiras onde estavam sentados. Aproveitaram a solidão do momento para ameaçar suas vítimas. Com empurrões e golpes, os acorrentaram. Quando as vítimas já estavam sob o poder dos sujeitos, foram obrigados a se entregar os pertences de valor.

LEIA TAMBÉM: Jovem faz intensa dieta para emagrecer e descobre que perda de peso repentina era na verdade um câncer

“Havia dois garotos que eram barbeiros e dois caras entraram para cortar o cabelo, supostamente. Um deles sentou e cortou o cabelo, o outro andava por aí. Vimos isso nas câmeras, porque não estávamos presentes aqui”, explicou a administradora do local.

Os barbeiros foram obrigados a entrar em um cômodo do local. Enquanto estavam retidos, os delinquentes aproveitaram para esvaziar todos os balcões do lugar. Eles levaram pranchas, secadores, máquinas de barbearia profissional e todos os tipos de utensílios de ofício.

“Então eles pegaram um dos rapazes, o fizeram-no abrir a caixa registradora então nos roubaram todo o dinheiro que tínhamos guardado”, acrescentou a mulher.

Os delinquentes conseguiram levar $1.500.000 em dinheiro. Além de outros elementos de valor. O roubo no total alcança os $2.000.000 pesos colombianos (pouco mais de R$ 2,2 mil).