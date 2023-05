Convidada é assediada pela mãe e pelo irmão do noivo durante casamento

Inconformado com uma situação que aconteceu em seu casamento, um noivo buscou apoio no Reddit para encontrar uma forma de lidar com o ocorrido e apoiar sua amiga, que foi assediada durante a celebração do casamento.

Sem se identificar, o homem conta que planejou um casamento simples e divertido com sua esposa. Eles planejaram um concurso de melhor traje, jogos e diversas outras atividades para acontecerem ao longo do dia.

“Eu estava empolgado e queria compartilhar minha felicidade com o máximo de amigos que pudesse, então decidi convidar minha melhor amiga da época da escola. Nós perdemos contato há 8 anos e fiquei feliz quando ela concordou em ir”, conta.

“No dia do casamento ela veio um pouco mais cedo para ajudar e conversamos um pouco. Quando meu irmão mais novo a viu ele disse imediatamente que costumava gostar dela e que gostaria que ela o acompanhasse durante o casamento. Ela recusou na mesma hora e eu disse a ele para superar isso. Ele ficou emburrado, então eu pensei que estivesse tudo resolvido”.

Ela foi assediada

Seguindo com seu relato, o homem conta que a maioria do dia foi tranquila e que tudo correu bem até que os jogos e a diversão começaram.

“Minha amiga disse que ia embora porque meu irmão continuava a abordando e insistindo para sair com ela mesmo ela dizendo que não porque já tem namorado. Ele então a ameaçou de forma bem agressiva caso ela insistisse em dizer que não. Eu puxei meu irmão e disse a ele que se a incomodasse novamente ele seria retirado da festa, e as coisas acalmaram por um tempo”.

“Do nada comecei a ouvir uma gritaria e minha amiga, meu irmão e minha mãe estavam no meio disso. Minha mãe estava gritando com minha convidada porque meu irmão, que é adulto, contou ara ela sobre a recusa da minha amiga!”.

“Ela se juntou ao meu irmão para gritar com minha amiga e dizer coisas horríveis na frente dos outros convidados. Minha mãe disse que esperava que ela pegasse doenças do seu atua companheiro e que ela se machucasse por não conseguir reconhecer um homem bom”.

“Na mesma hora eu os expulsei e cortei o contato com ele, mas o estrago foi feito e a celebração acabou. Precisamos levar nossa amiga para casa e ficamos ela, que teve uma crise de ansiedade e precisou da nossa companhia em sua casa ao longo de toda a noite”, finalizou o homem.

Diante do relato, os usuários do Reddit questionaram o comportamento do irmão do homem, e afirmaram que ele precisa ajudar a amiga a obter uma ordem de restrição o quanto antes.

“Ela precisa de uma ordem de restrição o quanto antes! Seu irmão já agiu assim antes? Espero que ela fique bem”, comentou uma pessoa.

“Sinto muito pelo que aconteceu, me parece que teria sido um grande dia se isso não tivesse acontecido”, finalizou outra.