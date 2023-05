Comportamento de sogra assusta nora e a faz tomar decisão drástica

Um casal recém-casado está passando por uma situação delicada envolvendo os pais do homem. Após descobrir que a sogra está constantemente monitorando sua casa, a mulher não sabe quanto tempo mais conseguirá conviver com essa situação.

Sem se identificar, ela decidiu buscar apoio no Reddit, onde compartilhou detalhes do ocorrido.

Em seu relato, a mulher conta que se casou em outubro com o companheiro. Os dois estão juntos há anos, sendo que nos últimos 3 acabaram em um relacionamento a distância por conta do antigo emprego dela.

Após se casarem, ela decidiu pedir demissão e voltar para a casa que divide com o companheiro.

“As coisas ficaram estranhas quando voltei. Meus sogros começaram a fazer diversos comentários estranhos e desrespeitosos, como dizer que a única posição da mulher é na cama do marido, e que estou ficando muito velha para ter filhos”.

“Além disso, eles ligam diversas vezes por dia para saber onde estamos e o que estamos fazendo. No nosso casamento não me elogiaram por nada e isso foi ficando ainda pior a medida que decidi me distanciar deles”.

Ela não sabe o que fazer

Seguindo com seu relato, a mulher conta que as coisas pioraram ao ponto de ouvir os sogros dizerem ao seu marido que ele deveria se divorciar dela.

“Eu também notei que algumas coisas da garagem sumiram e quando perguntei ao meu marido ele disse que a mãe levou embora por achar que estávamos jogando fora”.

“Estou errada em querer me mudar? Vivemos de forma que eles conseguem saber quando estamos e quando não estamos em casa, então somos monitorados o tempo todo, mas meu marido diz que isso não vai mudar”.

“Acho que estou perdendo a cabeça e isso já nos fez brigar algumas vezes. Quero ter filhos, mas não quero que eles cresçam ouvindo como eu sou uma mãe ruim. Como faço para lidar com isso?”, finalizou a mulher.

Entre os usuários do Reddit, o consenso foi de que é o marido dela que tem que conversar com os pais.

“Enquanto seu marido não intervir, isso vai continuar”, comentou uma pessoa.

“Tanto seus sogros quanto seu marido são problemáticos. Ele é permissivo com o comportamento dos pais”, finalizou outra.