Web detona comportamento de mulher com criança após ela pedir assento de ônibus a jovem cansado: ‘Estou horrorizado’ (Reprodução/Pixabay - naeim)

Um relato viralizou no Reddit, após um jovem de gênero não especificado revelar que se negou a ceder seu assento no ônibus a uma mulher acompanhada de uma criança. Após a publicação de sua versão da história na plataforma, os internautas imediatamente defenderam sua atitude e teceram duras críticas ao comportamento da mulher.

Segundo o relato, era de madrugada e o jovem estava cansado enquanto seguia para seu turno no trabalho. Ela conta que havia diversos lugares disponíveis no transporte. Contudo, surgiu uma mulher acompanhada de uma criança e exigiu que ele cedesse seu assento, mesmo com os outros disponíveis.

“A criança começou a ficar com raiva e a mulher disse: ‘Mas você pode apenas se mover, meu filho quer este assento e ela não se sentará em nenhum outro lugar’. Novamente eu disse que não porque já estava sentado e minhas costas doíam bastante. Ela ficou com raiva de mim, me acusou de estar sendo rude e de que deveria deixar o filho dela sentar lá porque era onde queria ficar”, escreveu ele, por meio do usuário u/Jmade362.

Após resistir e não ceder seu lugar, o jovem decidiu compartilhar o relato na rede. Imediatamente, recebeu apoio no Reddit e vários usuários criticaram a atitude da mulher.

Se você está gostando deste texto, é provável que também se interesse por: “Homem proíbe convidados de comer frutas em sua casa: ‘Joguei no lixo’”

Críticas ao comportamento

Elogiado pela atitude de não ceder seu assento no ônibus, o relato do jovem ainda contou com algumas críticas por parte dos redditors.

“Uma das primeiras coisas que os pais devem ensinar aos filhos é que nem sempre o mundo lhes dá o que eles querem. Isso é uma coisa fácil de ensinar/corrigir, mas acho que a mãe está estragando a criança por tempo suficiente para que o garotinho reaja assim”, observou um internauta.

“Estou farto de ouvir sobre esses pais autoritários criando monstros autoritários que não são culpa de ninguém, mas deles próprios. Triste e irritante”, desabafou um deles.

“Estou tão horrorizado com pais assim! Ensinar as crianças que o mundo gira em torno delas é uma coisa muito perigosa e não vai ajudar em nada no futuro da criança”, escreveu outro.

Siga e compartilhe

Você gostou deste conteúdo? Então siga a NOVA MULHER nas redes sociais para acompanhar mais novidades e ter acesso a publicações exclusivas: estamos no Twitter, no Instagram e no Facebook.

Aproveite e compartilhe os nossos textos. Seu apoio ajuda a manter este site 100% gratuito. Cada contribuição é muito valiosa para o trabalho da nossa equipe de redatores e jornalistas.