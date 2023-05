Vagina de ouro promete fertilidade para visitantes de templo tailandês

O templo budista de Nakhon Ratchasima, na Tailândia é conhecido por sua conexão com questões relacionadas à fertilidade. No local, procurado por mulheres que buscam constituir uma família, é possível encontrar uma enorme vagina de ouro que dizem atrair boas energias e favorecer a fertilidade.

Conforme publicado pela Crescer, a imagem teria sido construída pela freira budista Mãe Brahmin. Além da vagina principal, outras oito em tamanho menor compõe o mural, acompanhadas por uma cobra de sete cabeças responsável por “vigiar” e “zelar” pelas réplicas sagradas do órgão sexual feminino.

Conhecida como “a vagina da sorte”, a peça teria sido construída como uma forma de purificar as mulheres da má sorte conquistada após “cometerem atos pecaminosos”, mas com o tempo foi ganhando outro significado e se popularizando entre os visitantes do santuário.

Além da vagina de ouro, também foi construído um mural com um pênis dourado, nas mesmas proporções que o órgão feminino.

“Santuário genital”

Se tornando popular entre os devotos e visitantes, os administradores do Templo buscaram o apoio de uma equipe policial para inspecionar as imagens e garantir que elas cumpram os “padrões morais”, o que incluiu a remoção de uma grande imagem budista que estava posicionada entre os dois murais.

“Foi considerado desrespeitoso ter um santuário budista próximo aos órgãos genitais, então nós o transferimos ara outra localização”, revela o administrador Kanatchon Sijaroen.

Para visitar a estátua e participar da cerimônia da fertilidade, é necessário desembolsar o valor aproximado de R$70.

“Fazemos cerimônias para oferecer remédios para infortúnios e para acolher mulheres que perderam um filho. Acredito que devemos respeitar os órgãos genitais, eles representam a origem da ida e da abundância no mundo. Não é algo estranho ou incomum”, finaliza o administrador do espaço.

