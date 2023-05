Noivo expôs a infidelidade da noiva e do padrinho durante seu discurso de casamento

Um noivo decidiu se vingar de sua namorada infiel durante a recepção de casamento. Em vez de suspender a cerimônia, o homem seguiu em frente com o casamento para dar o grande golpe na frente de todos os convidados, pois o sujeito com quem sua amada o havia traído era ninguém menos do que o próprio padrinho.

O portal WalesOnline publicou que a história foi contada pela apresentadora Georgie em seu podcast de sua conta Tiktok @the.unfiltered.bride, onde ela tem mais de 600 mil reproduções.

Acompanhada por sua co-anfitriã Beth, Georgie disse que compartilharia a história, mas que não daria os nomes dos protagonistas, nem quem lhe contou.

“Não posso te dizer quem me contou porque realmente não me é permitido contar a história... Houve um casamento e eles fizeram o casamento, a noiva e o noivo. Eles se casaram, uma cerimônia encantadora e uma recepção de bebidas: eles se sentaram e comeram. Os discursos vieram depois da comida. O pai da noiva fez o seu [discurso]”, disse.

O grande momento

Casamento inesquecível (Unsplash)

Ele relatou que quando chegou a vez do noivo, ele se levantou na frente de todos e disse para eles abrirem alguns envelopes que estavam próximos. Eram fotos da noiva com o padrinho em sua infidelidade.

“Agora há envelopes, se puderem abri-los”, disse. “Sim, essas são fotos da noiva e de ******, o padrinho, então eu vou embora agora”, disse o noivo, segundo o relato de Georgie, relatado por Gales Online.

Os detalhes de como eram as fotos apresentadas aos convidados no envelope são desconhecidos. O que é certo é que as imagens não deixavam dúvidas sobre a infidelidade.

Tanto o noivo quanto a sua família sabiam tudo. Só foram à cerimônia para exporem a noiva e o padrinho. Assim que conseguiram o que queriam, todos foram embora.

“Então a noiva teve que pagar por tudo?”, perguntou Beth, ao que Georgie respondeu que foi a família do noivo que pagou as despesas.

A publicação recebeu muitos comentários. Algumas pessoas expressaram que, se tudo foi feito na recepção, então a cerimônia já havia sido concretizada e o noivo havia se casado com a infiel. No entanto, outros explicaram que devido à infidelidade, é muito provável que o pacto de casamento tenha sido invalidado.