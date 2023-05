‘Não engravidar e não ficar com o companheiro’: regras de noiva chocam suas madrinhas

Uma madrinha acabou viralizando nas redes sociais após compartilhar alguns dos requisitos feitos pela noiva para as amigas que a acompanharão no altar. Segundo ela, as regras são polêmicas e desnecessárias.

De forma anônima, o registro foi compartilhado no Reddit onde diversos seguidores de um tópico relacionado com casamentos interagiram com a postagem.

Na imagem, um print de tela do Facebook, é possível ler: “Como lidar com uma amiga controladora?”.

“Ela vai se casar em breve e tem regras rígidas para suas madrinhas, que não devem engravidar ou até mesmo ficarem perto de seus companheiros durante o casamento. Eles devem estar preparados para passar o dia separados uns dos outros”, comentou a madrinha.

“Quando ela está com suas madrinhas ela se torna uma pessoa diferente. Ela me zoa na frente de todas e diz que a regra de não engravidar é especificamente para mim porque sou a única recém-casada do grupo”.

Ela não sabe o que fazer

Para os usuários do Redou aos prantos para casa.

“Ela disse isso enquanto um garçom servia nossa mesa e, depois que todos foram embora e eu fiquei sozinha ele voltou e perguntou se eu estava bem porque as coisas que foram ditas não eram legais”.

“Eu disse que estava bem, mas fui embora chorando. Sinto que estou sendo tratada de forma diferente por não ter as mesmas condições financeira que as demais madrinhas. Fui excluída do grupo do casamento e sei que os preparativos seguem pelas minhas costas. Não tenho mais estrutura para lidar com isso e não sei o que fazer”, finaliza.

Leia também: Jovem fica magoada após a mãe não ir a sua formatura para ver o neto recém-nascido

Para os usuários do Reddit, ela sabe o que fazer, só precisa de coragem para seguir em frente.

“Não considere continuar participando deste casamento” comentou uma pessoa.

“Como assim não é permitido ficar ao lado do seu marido durante o casamento de outra pessoa?”, criticou outra.