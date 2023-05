Jovem fica magoada após a mãe não ir a sua formatura para ver o neto recém-nascido

Uma jovem buscou o Reddit para desabafar depois que sua mãe a criticou por esperar que ela fosse a sua formatura. Segundo relato, a formatura aconteceu no mesmo dia em que o filho da irmã da jovem nasceu.

Sem se identificar, a jovem, de 27 anos, conta que seu sobrinho acabou de nascer no último domingo, durante a madrugada. O parto foi tranquilo e a mãe e o bebê passam bem, mas ainda assim os familiares insistiram em permanecer no hospital para acompanhar as primeiras horas de vida do novo membro da família.

“A pedido da minha irmã nós ficamos no hospital. Chegamos perto da meia noite do domingo e ficamos o restante do dia com ela e seu bebê, que nasceu de madrugada”, revela.

“Acontece que no mesmo dia eu tive minha formatura da pós-graduação. Foi no período da tarde e eu fui homenageada com um prêmio na cerimônia de conclusão. Eu perguntei aos meus pais se eles gostariam de apenas passar para ver a entrega do diploma, mas minha mãe rapidamente disse que eu não devia nem pensar na possibilidade dela deixar minha irmã e meu sobrinho”.

A mãe a criticou pelo pedido

Seguindo com seu relato, a jovem conta que ao procurar sua família durante a formatura encontrou apenas seu pai, o que a deixou magoada já que ela tinha preparado um discurso agradecendo o apoio da mãe.

Após o ocorrido, ela voltou para o hospital como programado, mas não expressou seus sentimentos para a mãe, com a qual só conversou ao chegar em casa. “Ela disse que eu estava sendo egoísta e que o fato do meu sobrinho ter nascido era bem mais importante”.

“Acontece que, no meu pensamento, nós passamos mais de 12 horas ao lado do bebê e da minha irmã, fazendo o que era possível para ajudar e apoiar enquanto eles estavam acordados. Eu fiquei feliz com isso e não faria diferente”.

“O plano era ir a formatura e voltar para o hospital com a pizza preferida da minha irmã, e foi o que fizemos. Não ficamos fora por mais de 3 horas! Eu estou orgulhosa da minha irmã e sei que ter um bebê é algo importante, mas sinto que minha mãe não precisava ter armado uma disputa de importância e relevância sendo que era possível acompanhar os dois eventos, e meu pai provou isso”.

“Minha irmã não ficaria sozinha já que o marido e a família dele também estavam por perto. Meu pai acha que minha mãe deveria ter ido a formatura, mas ela contou para minha irmã o que eu disse e causou um ‘climão’ na família. Isso foi o que me deixou mais irritada”, finaliza.

Para os usuários do Reddit, a jovem está certa em pensar desta forma.

“Sua mãe não tinha motivos para deixar de ir a sua formatura. Já que o parto já tinha acontecido e vocês passaram horas com sua irmã e o bebê, a presença da sua mãe não era necessária no hospital, comentou uma pessoa.

“Seu pensamento está correto e seu pai concordar com você é a prova disso. Não é como se sua irmã e o filho tivessem passado por complicações no pós-parto”, finalizou outra.