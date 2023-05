Fotos nas redes sociais pode causar o término de um relacionamento

Um casal está passando por momentos difíceis no relacionamento por conta de fotos não publicadas nas redes sociais. Enquanto o homem não acha necessário publicar constantemente nas redes, a mulher insiste que ele deve publicar as imagens dos dois para mostrar que eles seguem juntos.

Sem se identificar, o homem foi ao Reddit para contar sua história e pedir a opinião de outras pessoas sobre o ocorrido.

Segundo ele, no início do relacionamento era comum os dois compartilharem registros fotográficos juntos, porém, com o passar dos anos, somente a mulher segue atualizando suas redes enquanto ele parou de utilizá-las.

“Nós tivemos uma pequena discussão sobre isso porque ela acha que se eu não postar fotos com ela nas minhas redes sociais, as pessoas não vão saber que nós estamos juntos”.

“Eu não sou do tipo de pessoa que se importa com fotos, e em algumas ocasiões até reclamo de selfies e fotos para publicar, mas não me importo se ela me marcar em suas publicações”, conta o homem.

Ela pensa diferente

Seguindo com seu relato, o homem conta que a esposa pensa de forma diferente e que gosta de tirar fotos mesmo que em ocasiões aleatórias.

“Eu não me importo de tirar fotos e publicar em ocasiões especiais, mas não gosto disso o tempo todo e para tudo”.

“Ela ainda fica me comparando com os maridos e namorados das amigas quanto a isso, mas eu realmente não vejo necessidade em postar sobre toda a minha vida. Eu preciso abrir mão disso para agradar minha esposa, ou estou certo em seguir da mesma forma?”, questiona o homem.

Para os usuários o Reddit, ele deve seguir da forma que se sentir mais confortável.

“Sua esposa precisa parar de viver a vida pelas redes sociais. Não importa se algumas pessoas preferem publicar tudo, está tudo bem em não publicar também”, comentou uma pessoa.

“Você não tem que se sentir obrigado a postar sobre sua vida nas redes sociais”, finalizou outra.