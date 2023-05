Cachorro usa inteligência para chamar atenção de uma forma inusitada em abrigo; entenda

Um cãozinho, conhecido como Rascal, chamou a atenção em um abrigo no qual é residente desde 2019 e viralizou na internet. Embora o pit bull ame estar rodeado de pessoas, como cachorro de abrigo ainda luta pela busca de uma família definitiva. Informações extraídas do The Dodo.

Rascal, diferente de seus colegas residentes, se destacou assim que chegou no abrigo. Como forma de chamar atenção, muitos outros animais usam o som. Contudo, o pit bull faz o contrário. Rascal costuma pressionar o queixo contra a porta do canil até ser notado por alguém. Aparentemente, seu plano de se destacar deu certo.

“As manhãs são sempre agitadas no abrigo”, escreveu o perfil do abrigo em um post no Facebook. “Todos os animais estão ansiosos para ver nossos voluntários, mal podem esperar por seus passeios e ansiosos por seu café da manhã. Mas o Rascal inventou uma nova forma de chamar a atenção… e devemos dizer, está funcionando!”

“Ninguém pode passar por sua caixa e ignorar esse rosto fofo”, escreveu o abrigo. “É triste que Rascal tenha que ter ideias diferentes para chamar a atenção só porque é um sem-teto.”

Resgate canino

Embora Rascal ainda esteja lutando para encontrar uma família, segue sendo cuidado por boas mãos no abrigo. Entretanto, nem sempre foi assim. Antes de seu resgate, o animal se encontrava doente e sem esperanças até que teve o devido socorro prestado.

“Este menino precioso foi descoberto por um policial de bom coração, vagando pelas ruas do Brooklyn, mas ele estava desnutrido e frágil”, escreveu o abrigo na internet. “Não aguentamos vê-lo sofrer, então o acolhemos imediatamente e fornecemos os cuidados de emergência de que ele precisava… com amor, cuidado e treinamento, ele superou seus traumas e ansiedades do passado.”

Conforme o perfil do abrigo registrou nas redes, Rascal agora é um cão feliz e brincalhão que está pronto para uma nova família. Embora já tenha sido adotado algumas vezes, acabou sendo retornado ao abrigo. Contudo, segue na esperança de encontrar um novo lar amoroso e compreensível.

“Nosso processo de triagem é minucioso e geralmente nunca temos retornos, mas, infelizmente, pode acontecer e aconteceu”, escreveu o abrigo no Facebook . “Estamos absolutamente com o coração partido por este pobre menino… ele não merecia ser descartado assim.”