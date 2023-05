Aniversário arruinado: Jovem se revolta após sua mãe abrir seu presente e reage

Uma jovem fez 24 anos recentemente e recebeu um presente de seus pais, comprado na internet. Contudo, ela não gostou nada ao ver sua mãe abrir seu presente em sua frente e se revoltou. O relato foi compartilhado em um servidor do Reddit, por meio do usuário u/Objective_End5552.

“Dias antes minha mãe e meu pai me perguntaram o que eu gostaria. Eles recebem pequenos presentes para todos os meus irmãos e para mim todos os anos. Eu disse que queria um par de brincos de esmeralda, especificando que não precisavam ser reais e poderiam ser algo simples”, iniciou o relato.

De acordo com a jovem, ela sentou-se com a mãe e escolheu seu presente online. Assim que recebeu em seu lar, foi pedida para esperar que seus pais chegassem em casa para acompanharem sua reação com a abertura da caixa. Sendo assim, decidiu aguardar.

Reação inesperada

Decida a aguardar os pais, como solicitado, a jovem colocou o pacote lacrado na mesa e continuou seu dia. Sua mãe chegou primeiro que o pai e abriu o presente enquanto a filha estava sentada do outro lado da sala.

“Fiquei chocada e perguntei o que ela estava fazendo. Ela afirmou que estava ‘verificando se foram danificados’. Ao que respondi que poderia ter feito isso ao abri-los”, desabafou.

“Logo depois meu pai chegou em casa e realmente eu não queria nem abrir de novo naquele momento. Falei sobre o ocorrido e ele me disse para parar de ser tão mesquinha. [...Minha mãe] não apenas abriu o pacote, mas o próprio presente apenas para reembalar e me pedir para reabrir”, finalizou.

Reação na web

Após terminar o relato, o texto recebeu diversos comentários sobre o caso.

“Você não foi idiota, mas eu diria que você está exagerando um pouco. Ela provavelmente queria ter certeza de que eles entregavam o que ela pediu antes de abri-lo e evitar decepções se não estivesse certo ou danificado”, comentou um internauta.

“Você tem 24 anos e já sabia o que ia ganhar. Sua mãe teria visto o presente antes de você se ela o comprasse na loja em vez de on-line. Na melhor das hipóteses, pode ficar chateada por ela abrir na sua frente, mas já sabia o que iria ganhar. No entanto, também é estúpido fazer você cantar e dançar reabrindo o presente. Você poderia ter feito isso para ser legal porque alguém te comprou um presente, mas não é grande coisa”, observou outro usuário da rede social.