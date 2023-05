Vídeo mostra mãe dançando descendo até o chão em apresentação de “Dia das Mães” na escola do filho

Mais um vídeo do TikTok se tornou viral recentemente nas redes sociais e dessa vez as imagens foram tiradas de uma homenagem para o Dia das Mães em um colégio.

De acordo com o Publimetro México, Abigail postou em seu perfil um vídeo dançando até o chão na quadra da escola.

Enquanto algumas pessoas elogiaram o molejo da mãe, outros criticaram: “Gosto de dançar assim mas nunca faria isso na escola dos meus filhos”, escreveu uma usuária.

Ao que tudo indica, ela participava de uma competição de dança entre as mães. O vídeo de apenas 18 segundos já soma quase dois mil reproduções no aplicativo mais baixado do mundo. Confira o vídeo viral a seguir:

Vídeo com dançarina rebolando até o chão em centro de saúde familiar causa polêmica

Em outro registro que também viralizou recentemente, um espetáculo nada convencional foi testemunhado por vários pacientes que aguardavam atendimento em um centro de saúde familiar de Talcahuano, no sul do Chile, no fim de abril.

A polêmica sobre a atividade comemorativa organizadas pelos funcionários ainda é investigada, mas tudo indica que vizinhas da clínica se ofereceram para participar na ocasião com um espetáculo.

De acordo com o portal Publimetro Chile, enquanto uma delas cantava uma balada clássica de Sam Brown, sua parceira dançou sensualmente e com pouca roupa.

O prefeito de Talcahuano, Henry Campos, confirmou que se tratava de um espetáculo “com conteúdo impróprio: “Atreveria-me a dizer com um teor erótico, às 11h00 e num local onde também havia crianças”, escreveu.

A responsabilidades de quem permitiu que este espetáculo acontecesse sem consultas prévias é investigada.

Johanna Cares, a mulher que dança no vídeo e que é uma dançarina profissional de twerking, falou sobre o ocorrido em seu Instagram .

“O mais lamentável é que em todas as notícias censuraram minha bunda, que chato. Ela é a protagonista disso tudo. A verdade é que não me preocupa (...). Não pensei que uma simples dança fosse causar tanta polêmica, as pessoas tem a mente muito fechada. Tenho certeza de que no mundo, no Chile, não sou a única que tem bunda”, expressou.

CONFIRA TAMBÉM:

Deus operando junto com os médicos: Preta Gil explica o motivo que falará sempre com aqueles que fazem orações pela sua recuperação