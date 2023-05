O clipe sobre um cachorro e seu dono que está emocionando a Internet; reações impressionam

O cantor e compositor escocês Lewis Capaldi está fazendo sucesso de novo com mais uma das suas músicas cheias de emoções e vídeos que podem tirar lágrimas tanto de adultos como de crianças.

Conhecido no mundo todo pelo sucesso “Someone You Loved”, o jovem de 26 anos se tornou viral e o clipe da música “Wish You The Best” foi tão bem recebido que as pessoas iniciaram uma “trend” mostrando suas reações ao conferir o lançamento.

Confira a seguir algumas das reações que fizeram sucesso após o lançamento de Wish You The Best:

No vídeo, a história de um carteiro e seu fiel amigo, um cachorro que o acompanha ao entregar cartas, emociona aqueles que também precisam lidar com as partidas da vida. A letra também fala de despedidas e saudade.

“Eu quero dizer: Sinto falta do verde nos seus olhos

E quando eu disse que poderíamos ser amigos, acho que menti

Quero dizer: Eu gostaria que você nunca tivesse ido embora

Ah, mas em vez disso: Eu só te desejo o melhor

Eu quero dizer: Sem você, está tudo errado

E você era tudo que eu precisava o tempo todo

Quero dizer: Eu gostaria que você nunca tivesse ido embora

Ah, mas em vez disso: Eu só te desejo o melhor”

Pensando nos fãs brasileiros, Lewis Capaldi lançou um vídeo com uma tradução para o português e é possível ver a canção legendada completa a seguir.

Em 2020, o cantor foi o vencedor da categoria de melhor novo artista no Brit Award e confessou que teve um ataque de pânico no palco.

As performances ao vivo do artista impressionam pela impressionante técnica vocal e alguns vídeos acumulam milhares de visualizações no YouTube.

