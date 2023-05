Noiva é forçada a contar sobre o casamento para sua mãe e se arrepende de ter feito isso

Uma noiva decidiu desabafar no Reddit depois de ser obrigada a contar sobre seu casamento para a própria mãe. Segundo a jovem, que permaneceu anônima, o histórico de comportamentos tóxicos de sua mãe foi o grande motivo dela não querer compartilhar informações sobre o casamento com ela.

Sem se identificar, a noiva conta que deve se casar em menos de um anos e que somente algumas pessoas próximas e poucos membros da família sabiam de sua decisão. Entre os membros que ficaram de fora da lista , está sua mãe.

“Acontece que minha tia exigiu que eu contasse para minha mãe sobre o casamento. Eu não queria e não estava pronta para isso, mas fiz isso para deixar minha tia feliz e agora tenho um monstro para lidar”, revela a noiva.

Ela não sabe como reagir

Seguindo com seu relato, a jovem noiva conta que não levou muito tempo para sua mãe começar a fazer uma série de exigências sobre o casamento.

“Ela quer que suas sobrinhas sejam minhas madrinhas, e eu não. Ela quer saber exatamente quem estou convidando e quem está ficando de fora e, além disso, ela quer me ajudar com a compra do vestido e com a contratação de serviços para a celebração”.

“Apesar de tudo, me sinto orgulhosa em dizer que eu bati o pé e disse que o casamento é meu e as decisões são minhas e do meu noivo. O local é pequeno e nós é quem vamos decidir quem será convidado. Além disso, temos um ano para planejar e não vamos correr para fazer tudo em cima da hora por causa da pressão dela” revela.

Para os usuários do Reddit, ela fez bem em se impor, mas precisa tomar ainda mais medidas de segurança.

“Estipule uma senha de segurança com os fornecedores e faça um seguro para seu casamento. Também contrate seguranças”, sugeriu uma pessoa.

“Já que sua tia exigiu que sua mãe soubesse das novidades, ela também pode cuidar de ir atualizando ela sobre as informações do casamento”, decretou outra.