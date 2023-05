Mãe se sente culpada após sair de férias e deixar os filhos com o pai

Uma mulher está completamente inconformada com a forma como foi julgada pelo seu marido. Segundo ela, que foi desabafar no Reddit, o homem está se recusando a cuidar dos filhos para ela poder aproveitar uma viagem de férias.

Sem se identificar, a mulher, de 37 anos, conta que tem dois filhos com o marido, uma menina de 7 e um menino de 5 anos. Recentemente ela e as amigas planejaram uma viagem só de mulheres para Nova York, que deve acontecer nas próximas semanas.

“Não vai ser uma viagem longa, serão apenas 6 dias incluindo ida e volta. Estamos animadas para viajar e meus filhos devem ficar com meu marido durante esses dias então não me preocupei com isso”, comentou a mulher.

“Acontece que meu marido tem uma cirurgia marcada para o dia seguinte ao meu retorno. A operação vai acontecer depois da viagem, não antes ou durante”.

Ele pediu a ela para não viajar

Por conta da cirurgia que está para acontecer, o homem pediu a esposa que cancele ou adie a viagem entre amigas, o que a fez ficar incomodada.

“Ele está me pedindo para adiar a viagem e ficar com ele e com os meninos porque precisa de suporte e está cansado. Eu disse a ele que ele está ciente dos planos faz tempo e que isso nunca foi um problema para ele. Além disso, nem todas as envolvidas vão poder viajar em outra data”.

“Meu marido ficou chateado comigo e passou a me ignorar, para alguns membros da família eu estou sendo infantil e egoísta em manter a viagem. Estou errada?”, questiona.

Para os usuários do Reddit, ela está sendo irracional ao priorizar a viagem entre amigas a ficar ao lado do marido.

“Em resposta a um comentário você revelou que seu marido foi diagnosticado com câncer. Ele precisa do seu apoio e não é uma cirurgia pequena. Você está errada”, comentou uma pessoa.

“Parece que você não está dando a devida atenção ao estado de saúde do seu marido”, finalizou outra.