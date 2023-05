Atitude da namorada do pai do noivo pode ter estragado o casamento do rapaz

Um homem decidiu ir ao Reddit para compartilhar um acontecimento referente ao casamento de seu irmão. Segundo ele, o relacionamento de seu pai pode ter acabado depois que o irmão decidiu não incluir a namorada de longa data do pai no cortejo dos familiares.

Sem se identificar, ele conta que o irmão se casou no ultimo final de semana e que teve um grande casamento. No entanto, um conflito envolvendo o pai e a namorada poderia ter posto tudo a perder.

“Meus pais se divorciaram faz bastante tempo e quando meu irmão ficou noivo ele fez questão de avisar aos dois quem estaria e quem não estaria presente no cortejo e nas fotos do casamento”.

“É de se esperar que a namorada do meu pai, que está com ele há 6 anos, não foi incluída. Isso tudo porque ela não quer saber de noivar ou casar. Além disso, eles têm um relacionamento no qual apenas no meu pai está envolvido, é unilateral. Ela também mostrou ficar magoada quando tiramos uma foto em família no meu casamento e ela não foi incluída”.

A mulher fez uma cena

Seguindo com seu relato, o homem conta que as coisas complicaram durante o ensaio do casamento, quando a namorada de seu pai “deu um show” por não entender os motivos de não estar no cortejo de familiares.

“Eu entendo e respeito os sentimentos dela, mas a cena que ela fez não condiz com uma mulher adulta. Ela já sabia disso tudo há mais de um ano, então não tinha motivos para reagir assim”, revela.

“Ela ficou emburrada durante todo o jantar e não apareceu no casamento no dia seguinte! Meu pai ficou extremamente magoado e está terminando o namoro”, finalizou o homem.

Para os usuários do Reddit, a situação é realmente delicada.

“Como eles estão juntos há 6 anos, eu a incluiria no cortejo, mas nada justifica as atitudes dela”, comentou uma pessoa.

“Não importa o tempo de relacionamento entre eles, ela estava ciente de que não seria incluída no cortejo e fotos e agiu de forma infantil e desrespeitosa”, finalizou outra.