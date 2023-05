Abusou do viagra e do ecstasy em maratona de sexo e pode acabar com pênis amputado

Um turista alemão em viagem pela Toscana, na Itália, resolveu levar ao pé da letra o termo “curtindo a vida adoidado” e agora está internado na UTI de um hospital de Grosseto após sofrer um choque séptico.

Segundo Daily Mail, ele e sua esposa alugaram um apartamento em Castel de Piano, famoso destino turístico da região, e resolveram apimentar a relação com um punhado de ectasy e de viagra.

De acordo com o site, o casal entrou em uma maratona de sexo que durou 24 horas turbinados pelas drogas, e após isso ele começou a passar mal e teve que ser levado às pressas para o hospital.

O turista foi internado no dia 11 de maio e seu nome permanece em sigilo, mas fontes do hospital afirmam que seu estado é bastante grave.

A mídia italiana afirma que em função do choque séptico o homem está sofrendo uma necrose no pênis e no saco escrotal, e a menos que os medicamentos consigam reverter o caso os médicos terão que amputar os órgãos. Sua esposa, que também não teve o nome divulgado, o acompanha no hospital.

Não é a primeira vez que o uso abusivo do viagra acaba tendo um efeito devastador sobre seu usuário. Um colombiano de 60 anos teve que amputar o pênis após ele tomar, intencionalmente, uma dose excessiva do remédio por que queria impressionar a namorada.

Ele teve uma ereção que durou dias e após procurar ajuda médica descobriu que seu pênis estava fraturado e gangrenando, não restando outra opção aos médicos.

A droga já passou por testes e estudos intensos e é considerado seguro e eficaz no tratamento de disfunção erétil, mas como qualquer droga, se tomado em excesso pode ser perigoso e colocar a vida do paciente em risco.