Jovem se esconde na casa de uma modelo de OnlyFans para tirar fotos íntimas

É uma realidade que as modelos de OnlyFans têm ganhado muita força atualmente, em grande parte, devido ao aumento da popularidade da plataforma de conteúdo para adultos.

Não é para menos, pois são milhões de pessoas ao redor do mundo que estão ativas criado e compartilhando conteúdo erótico na plataforma de origem britânica.

No entanto, alguns usuários acabam por confundir a relação que têm com os criadores de conteúdo.

São pessoas que ultrapassam a barreira do OnlyFans e ficam obcecados pelas modelos e influenciadores, levando-os a atos doentios.

Jovem enfrenta acusações por invadir a casa de uma modelo de OnlyFans.

Esse é o caso de um jovem que foi declarado culpado por invadir a casa de uma modelo e se esconder no seu sótão para tirar fotos dela, quando ela estava nua ou de roupa íntima, sem que notasse.

Mauricio Guerrero, de 19 anos e nativo de Pensilvânia, nos Estados Unidos, enfrenta acusações de roubo, arrombamento de domicílio criminal e invasão de privacidade.

O rapaz ficou tão obcecado com a influenciadora que começou a seguir todos os seus passos e movimentos.

Na verdade, os investigadores relataram que Guerrero chegou ao ponto de fazer chaves para acessar a casa, que fica em Somersworth, New Hampshire, EUA.

O jovem escondeu-se no sótão da mulher, de 24 anos, pelo menos por quatro vezes, e esperou que ela adormecesse para descer as escadas e tirar fotos de suas áreas íntimas enquanto dormia.

Ele fantasiou que eles tinham uma relação

Os investigadores do caso encontraram no telefone do jovem vários vídeos de cunho sexual que ele havia gravado da mulher, que é identificada como N.R. nos documentos judiciais.

O rapaz declarou que acreditava que ele e a vítima mantinham uma relação sentimental e que ela “queria ser assediada” por ele, embora não tenha manifestado esse desejo com palavras.

No início, eles se mantiveram em contato no site para maiores de idade, mas mais tarde eles se comunicaram por mensagens de texto e chamadas de vídeo. “Ela gostava disso”, disse Guerrero, de acordo com The Independent.

“Ele parecia agradável no começo, e eu dei meu endereço porque ele queria me comprar uma televisão e uma lareira para meu apartamento em Dover”, disse a garota em um depoimento à polícia.