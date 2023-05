Jovem fica inconformado após a mãe compartilhar um vídeo seu recém-saído da anestesia

Um jovem de 17 anos ficou inconformado com a atitude de sua mãe, que se recusou a atender um pedido seu sobre sua própria imagem. Segundo ele, que desabafou no Reddit, a mãe compartilhou uma filmagem em que ele aprece sob efeito de anestesia, mesmo após ser orientada a não fazer isso.

Sem se identificar, o rapaz conta ter extraído o dente do siso no último mês e sua maior preocupação era o fato da mãe constantemente lembrá-lo dos vídeos de pessoas saindo da anestesia.

“Eu falei milhares de vezes que não gosto de ser gravado ainda mais em situações como essas e pedi para minha mãe não fazer isso. No dia seguinte à cirurgia, ela me mostrou o vídeo dizendo que era extremamente engraçado”.

“Um dos meus parentes pegou o vídeo que ela fez questão de postar no Facebook e o colocou no YouTube, resultado: milhares de visualizações incluindo de pessoas da minha escola”.

Ele foi chamado de infantil

Seguindo com seu relato, o jovem conta que as coisas pioraram ainda mais depois que o vídeo se espalhou em sua escola e ele passou a ser alvo de bullying por causa disso.

“Sou intimidado por causa do vídeo e as pessoas ficam enfiando seus celulares na minha cara por causa disso. A escola tem sido terrível”.

“Eu parei de falar com minha mãe já que ela se recusa a respeitar minhas vontades, mas meus pais disseram que estou sendo infantil e fui posto de castigo até ‘parar com essa bobagem’. Eu nem deveria estar postando isso aqui porque só posso usar o telefone para tarefas relacionadas com a escola, ainda mais porque estou sem computador”, finaliza o jovem.

Para os usuários do Reddit, os únicos errados nessa situação são os pais do jovem.

“Sinto muito que sua mãe tenha feito isso. Faça o que for melhor para sua saúde mental”, comentou uma pessoa.

“Eu reagiria da mesma forma que você. Sua mãe precisa te respeitar e ela claramente não fez isso”, comentou outra.