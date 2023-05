Homem compra briga com a esposa após se recusar a tatuar o nome dela

Um homem está revoltado com a atitude de sua esposa após descobrir a verdadeira intenção dela ao fazer uma tatuagem com seu nome. Conforme o desabafo feito por ele no Reddit, a mulher rapidamente disse que ele deveria tatuar seu nome em troca.

Segundo a publicação feita pelo The Mirror, o homem revelou que recentemente ficou encantado com a atitude da esposa, que tem diversas tatuagens. Ao ver seu nome tatuado no punho dela, ele se emocionou ao ver o amor da companheira sendo demonstrado de forma tão pessoal já que reflete a personalidade dela.

No entanto, ele, que não tem tatuagens e não pretende ter uma, ficou surpreso ao descobrir que ela esperava uma retribuição.

“Minha esposa veio perguntar quando eu vou tatuar o nome dela e eu achei que era brincadeira a princípio. Ela sabe que eu não quero tatuagens no meu corpo, mas ainda assim ficou magoada e irritada”.

“Ela disse que tatuou meu nome para mostrar seu amor por mim e acha que eu deveria retribuir da mesma forma”.

Eles acabaram entrando em uma briga

Seguindo com seu relato, o homem conta que respondeu a esposa que existem diversas formas de demonstrar amor e afeto sem ser necessário ter uma tatuagem com o nome da outra pessoa.

“Eu falei que posso continuar demonstrando meu amor de outras formas, mas que não quero fazer tatuagens no meu corpo”.

Infelizmente, a explicação dele não agradou a esposa, que continua insistindo para ele fazer uma tatuagem o quanto antes.

Apesar da insistência da mulher, diversas pessoas do Reddit reforçaram que a única pessoa que pode tomar a decisão de fazer uma tatuagem é o homem.

“Você é quem escolhe o que quer em seu corpo, ela não pode te forçar a tatuar o nome dela”, comentou uma pessoa.

“Interessante que sua esposa esteja prejudicando seu relacionamento enquanto insiste que você demonstre seu amor por ela da mesma forma que ela decidiu mostrar o amor dela por você. Isso parece irônico” comentou outra.