Convidada usa vestido de renda branco em casamento e vira o centro das atenções

Uma noiva ficou completamente inconformada com a escolha de vestido feita por uma das convidadas de seu casamento. Ao que tudo indica, a mulher optou por uma peça “branca demais” para a ocasião. A publicação foi feita no Reddit e compartilhada pelo The Mirror.

Por meio de uma imagem, a noiva compartilha um registro antigo de seu casamento que, segundo ela, foi percebido apenas por ela estar vendo as fotos em seu 10º aniversário de casada.

“Enquanto eu olhava as fotos do casamento eu percebi essa em especial. É um dos padrinhos do meu marido e sua esposa, que foi ao casamento usando literalmente um vestido branco de renda”, conta a noiva.

“Era um vestido incrivelmente curto e muito justo, então não sei bem se ela chegou a ser confundida com a noiva, mas ela virou o centro das atenções”, explica a mulher.

A convidada foi criticada

Não levou muito tempo para o registro ser inundado de comentários sobre a postura da mulher que, propositalmente, não seguiu um código de vestimenta básico para um casamento.

“Acho que em alguns casos a regra de não usar branco em casamentos pode ser muito rígida, mas caramba, eu teria acreditado se alguém me dissesse que era uma foto da noiva! O vestido além de branco ainda é rendado!”, comentou uma pessoa.

“Não usar branco em casamentos não é uma regra rigorosa já que existem milhões de cores! Escolha uma que não seja branco! Rigoroso seria proibir camisas sociais brancas”, comentou outra.

“Isso foi do seu casamento?” Questionou uma pessoa que foi respondida pela noiva: “Sim, eles eram um par especial. Pedimos que os padrinhos e madrinhas usassem algo que já tivessem em casa por serem, em sua maioria, veterinários em início de carreira que ainda estavam pagando suas universidades”.

“Deu certo na maioria dos casos, mas esse cara chegou parecendo que estava indo para um funeral acompanhado de uma noiva que fugiu de um casamento”, finalizou a noiva original.