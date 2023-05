Mulher se preocupa com atitudes da sogra que podem destruir seu casamento

Uma mulher decidiu ir ao Reddit para pedir apoio dos outros usuários da plataforma na tentativa de achar uma maneira de lidar com sua sogra. Segundo ela, algumas atitudes da mãe de seu marido estão colocando o casamento deles em risco.

Sem se identificar, a mulher revela que é casada há 10 anos, mas está junto do companheiro há 17 anos. Em todo este tempo, a sogra nunca se importou com ela, assim como ela também nunca se importou com a sogra.

No entanto, depois que o marido se mudou para outro estado devido a uma nova oportunidade de emprego, as coisas passaram a complicar.

“Tivemos problemas no relacionamento por conta da minha depressão e ansiedade. Quando ele começou a considerar a possibilidade de mudança eu fiquei preocupada e tive uma recaída das fortes”.

“Eu acabei confiando em um colega de trabalho, o que foi errado e eu me arrependo de ter feito isso. Ele trabalhava como conselheiro de saúde mental nas forças armadas então me senti bem para desabafar com ele. Não aconteceu nada entre nós, mas meu marido se sentiu mal”.

A sogra tornou as coisas piores

Seguindo com seu relato, a mulher revelou que a mãe de seu marido aproveitou o dia das mães para “colocar lenha na fogueira”, menosprezando o filho e afirmando que a esposa dele preferia desabafar com outro homem do que com ele.

“Ela disse que eu prefiro falar com outros e dormir na casa da minha amiga do que ficar ao lado dele e que provavelmente eu menti para ele todo esse tempo e o estou usando para ganhar dinheiro”.

“Eu estou com raiva e magoada com tudo isso. Não aguento mais essas coisas no meu casamento e acho que meu marido também não. Eu cheguei até a pensar em me divorciar por causa dela, mas eu amo meu marido e não quero ficar longe dele”.

Leia também: Jovem é criticada por noivar na mesma semana do casamento da prima, mas ela tem bons motivos

Sem saber o que fazer, a mulher pediu por ajuda aos usuários do Reddit, que prontamente responderam.

“Você e seu marido precisam de um tempo juntos e longe dela. A mãe dele está por perto só para causar conflitos entre vocês”, comentou uma pessoa.

“Vocês precisam parar de ouvir e se importar com as coisas que sua sogra fala”, comentou uma segunda.