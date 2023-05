Mulher recebe críticas nas redes sociais por se casar com um vestido de noiva transparente: “Tenha algum classe”

Se houver algo muito importante para qualquer mulher no dia do seu casamento é o vestido de noiva. Muitas escolhem algo elegante, sóbrio e formal. Outras querem parecer uma princesa de contos, longo, com muita cauda, pedrarias e até sensual.

Mas uma mulher na Austrália decidiu que no dia do seu casamento usaria um vestido incomum e sua escolha gerou debate e controvérsia nas redes sociais.

É o caso de Ashley Raso, uma mulher de Sydney (Austrália) de 26 anos que optou por usar um vestido transparente.

#fashiontrends #justmarried #weddingtiktok #firstlook #wedding #bride #fashion ♬ Originalton - 🎀🍙Sia Collection🍙🎀 @ashley.raso @House of Harper thank you for trusting in my vision to bring this dress to life. I have had a passion for design and fashion all of my life and so when I went to Danny and Isabelle with a bold vision to make a see-through wedding dress, the ulitmate fashion statement, the were instantly thrilled and on board. We pushed ourselves think creatively and outside of the box, whilst still keeping the dress refined and classy. The end product exceeded all of my expectations. Danny and Isabelle, your creative minds are like nothing I’ve ever experienced. Thank you from the bottom of my heart. My future daughter will thank you one day for allowing her Mum to be fearless and take risks that make her happy. #weddingdress

Um vestido de noiva com esse estilo não é algo comum, Ashley tinha suas razões para escolhê-lo. “Você usou um vestido de noiva transparente para ensinar à sua futura filha não ter medo”, escreveu no vídeo publicado no TikTok, onde ela exibiu feliz o seu traje desenhado pela ‘House of Harper’, uma marca australiana.

Como o de toda noiva, mas transparente

O vestido é como o de qualquer noiva longo e branco, mas deixando ver o sutiã sem alças que estava usando e sua lingerie.

Assim, exibia seu ventre, pernas, costas e glúteos com glamour, uma peça que a deixou maravilhada.

“Casa de Harper, obrigado por confiar na minha visão para dar vida a este vestido. Eu tenho tido uma paixão por design e moda a minha vida toda, então quando eu fui para Danny e Isabelle com uma visão ousada para fazer um vestido de noiva transparente, a última declaração de moda, eles ficaram animados no mesmo instante e aceitaram”, disse na rede social.

"Um dia, minha futura filha agradecerá por vocês terem permitido que sua mãe não tivesse medo e corresse riscos que a fazem feliz", acrescentou.

De acordo com o portal Upsocl, as críticas não se fizeram esperar e muitos rejeitaram a escolha da noiva.

“Isso não é ensinar à sua filha a ser ‘intrépida’, tenha alguma classe ou elegância no dia do seu casamento”, “Apenas coloque o vestido, não precisa fingir que é para uma filha”, “Descreva, ‘não ter medo’? É uma expressão interna ou externa do guarda-roupa que o seu futuro filho decide usar?”, foram alguns dos comentários que encheram sua conta nas redes sociais.