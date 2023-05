Colega pede para ser convidada para casamento e decide não ir na última hora

Representação Image by rawpixel.com (rawpixel.com / McKinsey )

Uma noiva está passando por uma situação inusitada envolvendo um dos convidados de seu casamento. Enquanto ela precisou fazer mudanças para acomodar o novo convidado, a pessoa em questão decidiu não ir na última hora.

Conforme relato feito no Reddit pela noiva, uma antiga amizade dela comentou com uma de suas madrinhas que gostaria de estar presente no casamento.

“Ela chegou a perguntar diretamente a minha madrinha se seria convidada para meu casamento e eu entendi que ela realmente queria fazer parte desse momento e fiquei feliz com isso. Apesar de ser uma situação estranha, eu entrei em contato e a convidei para a celebração”.

Apesar de ter cedido, a noiva conta que o que aconteceu depois realmente a surpreendeu de todas as formas possíveis.

Ela não aceitou o convite!

Seguindo com seu relato, a noiva conta que a convidada em questão afirmou ter medo de se sentir deslocada no casamento, já que perdeu contato com grande parte dos nossos amigos. Eu entendo sua preocupação, mas disse a ela que não teria problemas quanto a isso, pois todos ainda se lembram dela.

“Ela não respondeu minha mensagem, mas eu entenderia se ainda assim ela não viesse. Três dias depois ela respondeu perguntando se eu poderia enviar um convite de acompanhante e eu disse que sim, sem problemas”.

“Acontece que faltando 9 dias para o casamento ela disse que não poderia mais ir! Eu entendo que isso pode acontecer, mas nós pagamos tudo há dois dias e ela só disse que tinha coisas de família para resolver! Achei estranho dar tanta importância e depois não se esforçar para comparecer”, finaliza a noiva.

Para os usuários do Reddit, a atitude é realmente estranha.

“Agradeça por ela não ir, essa atitude é realmente estranha”, comentou uma pessoa.

“Eu conheço pessoas que agem dessa forma e é estranho demais” finalizou outra.