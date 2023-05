‘Quem nunca?’: Mulher viraliza ao assumir em vídeo que já ficou 5 dias sem trocar o absorvente

Para você, qual o período adequado em que um absorvente deve ser trocado? Embora a resposta seja diferente de acordo com cada pessoa, um vídeo chamou a atenção no TikTok após uma mulher compartilhar que já passou 5 dias com este mesmo item higiênico. Vamos entender melhor o que aconteceu?

Através de sua conta do TikTok, a usuária Ana Lígia Canieto publicou um vídeo com uma dancinha, o que aparentemente seria algo comum, se não fosse pelo texto que o acompanha e diz: “Quando as pessoas ficam sabendo que já fiquei 5 dias sem trocar o absorvente”.

E, estimulando um debate aos seus mais de 150 mil seguidores, Canieto escreveu na legenda de sua publicação (sic): “Vai dizer que ceis nunca fizeram isso”.

Críticas dos internautas à mulher

Como muitos possivelmente esperavam, o relato dividiu opiniões e recebeu diversos comentários, dentre eles:

“Misericórdia, em 1 dia eu troco umas 6 vezes, moça”;

“O cheiro”;

“Não, nunca”;

“Eu começo a ficar toda irritada usando o mesmo durante 1 hora, imagina 5 DIAS”;

“Vou dizer que não, nunca fiz isso”.

Ficou curioso e quer ver o vídeo que viralizou? Assista abaixo ao registro divulgado no TikTok. (Caso não consiga visualizá-lo, não se preocupe e basta que acesse o link).

