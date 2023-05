İlker Bal dirigia sua pequena loja de roupas em Sultangazi, uma cidade na Turquia, até que foi surpreendido pela aparição de um gato curioso. Embora o empresário tenha recebido diversos clientes pagantes em busca de renovar o visual, a situação não se aplica a todos. Relato extraído do portal The Dodo.

Após o gato surgir de repente na loja de Bal, foi prontamente recebido com todo amor e carinho pelo empresário. No início, o gatinho parecia buscar por um pouco de conforto e carinho. Amante dos animais, o dono do estabelecimento fez o que pôde para agradá-lo.

Pet traiçoeiro: Gato entra em loja para pedir carinho e acaba ‘furtando’ estabelecimento (Reprodução/İLKER BAL)

“Eu o deixava dormir na vitrine da loja”, disse Bal ao The Dodo. “Sempre cuidei de gatos. Eu não sou um estranho para eles”. Dado o amor pelos bichinhos, o dono da loja não esperava surpresas inusitadas.

Guarda baixa, operação iniciada

Certo dia, enquanto Bal estava nos fundos da loja, o mesmo gatinho retornou ao local. Contudo, suas intenções eram outras. Após analisar as vitrines com muita cautela, o animal agarrou um par de leggings e deu início a seu plano furtivo.

Assista o momento:

Embora o gatinho tenha tentado obter sucesso em seu plano, Bal conseguiu recuperar a tempo o item furtado. Contudo, só percebeu o objetivo do animal quando analisou as filmagens das câmeras de segurança.

“Foi muito deliberado, de forma planejada”, disse Bal. “Claro que foi uma surpresa. Quem diria que um animal roubaria?!”

Embora o gato tenha sido desmascarado, Bal não resistiu ao excesso de fofura do animal e resolveu não guardar ressentimentos. Pelo contrário, o animal ainda retornou ao local mais vezes. Afinal, acaba sendo impossível culpabilizar o bichinho tão inocente e fofo.

“Ele veio à loja de novo hoje”, disse Bal. “Eu dei a ele animais de estimação. Ele é um ladrão muito fofo.”