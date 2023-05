Noiva ameaça processar os familiares que não forem ao seu casamento

Uma noiva está ameaçando processar seus familiares caso eles não compareçam ao seu casamento. Segundo ela, caso os parentes não apareçam em seu casamento ela poderá processá-los para que eles paguem os gastos com a comida.

Conforme publicado pelo The Mirror, a noiva contou sua história no Reddit, onde recebeu diversos comentários sobre sua atitude.

Segundo ela, foram necessárias medidas extremas para garantir que os familiares compareçam ao seu casamento, já que eles têm o costume de confirmar presença e desaparecer em cima da hora.

“Eu amo muito a minha família, mas às vezes eles são esquisitos. Vou me casar em outubro de 2024 e quando enviar os convites eu pretendo deixar claro que vou levá-los ao tribunal caso confirmem presença e não apareçam no dia do casamento. A ideia é recuperar os gastos com a parte da comida e serviços dedicados à eles e que foram desperdiçados”, revela a noiva.

Ela pediu uma opinião

Após revelar suas motivações, a noiva disse temer que sua atitude seja “cafona” ou ruim, e questionou os demais usuários.

“É errado agir dessa forma? Obviamente eles não vão precisar pagar nada para comparecer”, finalizou a noiva.

Entre os usuários do Reddit, a ideia da noiva não se tornou muito popular, principalmente por muitas pessoas acreditarem que não será possível acionar a justiça nestes casos.

“Você teria que entrar com diversas reclamações em um tribunal de pequenas causas. Cada reclamação será descartada por não ter uma validade legal ou algum contrato específico”, comentou uma pessoa.

“Como você consegue ser tão sem noção assim? Isso é totalmente bizarro”, comentou outra pessoa em tom de crítica.

“Eu consigo entender sua frustração. No meu casamento recebi a confirmação de seis pessoas que simplesmente não apareceram. Também não tinham um bom motivo para isso, apenas não quiseram vir”, finalizou uma terceira.