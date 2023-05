Mulher exige que o marido proíba o primo de ficar em sua casa

Um casal recém-casado está passando por momentos complicados na fase inicial de seu relacionamento. Por viverem em países diferentes e ainda não terem o visto oficial, eles precisam manter um relacionamento à distância na maior parte do tempo, e quando estão juntos acabam tendo que lidar com a presença do primo do homem.

Sem se identificar, a mulher decidiu contar sua história no Reddit para pedir ajuda a outras pessoas na plataforma. Segundo ela, o marido tem sérios problemas em dizer “não” para outras pessoas.

“Nós nos casamos no final do ano passado e como meu marido mora em outro continente nosso relacionamento é à distância na maior parte do tempo”, revela.

“Como meu visto permanente ainda não foi aprovado eu posso passar apenas dois meses e meio no país dele. Em duas semanas estou voltando para o meu país e vou ficar mais algum tempo longe do meu marido”.

“Acontece que o primo dele insiste em ficar na nossa casa no mínimo 3 dias por semana já que moramos perto da universidade dele. Ele costumava ir e voltar, mas agora que estamos estabelecidos ele acha conveniente ficar na nossa casa”.

Problemas para dizer ‘não’

Seguindo com seu relato, a mulher explica que o marido tem sérios problemas em dizer ‘não’ para outras pessoas.

“Isso não costumava ser um problema, mas como vou voltar para o meu país em duas semanas e o único tempo que temos juntos é quando ele chega do trabalho, isso está incomodando”.

“Eu não sei quando vou ficar junto do meu marido novamente, vamos passar meses longe e o primo dele insiste em ficar por aqui. Não sei como lidar com isso”, finaliza a mulher.

Para os usuários do Reddit, ela precisa conversar com o marido e explicar o motivo de estar incomodada com a situação.

“Diga a ele como você se sente e explique que fica assim por saber do tempo limitado que tem para vocês dois”, sugeriu uma pessoa.

“É uma situação difícil. Um casamento à distância é bem complicado e vocês estão perdendo um tempo precioso juntos. Não é egoísta da sua parte falar sobre isso com seu marido e pedir a ele para dar um jeito no primo”, finalizou outra.