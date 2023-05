Mulher é ‘aplaudida’ por impedir senhora de sentar os netos ao seu lado em assento vago no trem: ‘Eu a desafiei’

Uma mulher usou o Reddit para desabafar há dois anos, após ter impedido que uma senhora colocasse seus dois netos para se sentarem ao seu lado em um banco vago no trem. De acordo com ele, houve resistência máxima para que eles não ocupassem os assentos vazios ao seu redor.

Segundo a autora, ela estava acordada desde o dia anterior devido suas atividades exaustivas no trabalho, haja vista o período avassalador da pandemia.

“No trabalho, não fazíamos pausas adequadas, porque havia muito o que fazer. Comi uma banana por volta das 22h e um pastel e um saco de botões gigantes quando voltei para o hotel. Nada mais do que isso”, escreveu ela, por meio do usuário u/AnselaJonla.

“Fiquei parada até a próxima estação [de trem], quando um assento duplo ficou disponível. Coloquei minha bolsa no assento do corredor, já que não deveria dividir com estranhos. No entanto, logo após a saída da estação, uma mulher tentou mover minha bolsa. Eu a desafiei e ela disse que queria que seus dois netos se sentassem ali”, continuou. No período, não era recomendado compartilhar assentos com estranhos devido o Covid-19.

Leia mais um relato:

Decisão imutável

Após explicar sobre não se sentir confortável, a mulher manteve sua mão na bolsa. De acordo com ela, sentar-se ao lado de duas crianças ocupando um único espaço era uma experiência negativa que jamais gostaria de repetir.

“Além disso, duvido que ela estivesse disposta a tirar minha bolsa do bagageiro superior, e eu mesma não sou capaz de fazer isso (meu ombro está cedendo de novo). Então ela me pediu para mudar. Eu recusei. Quase desmaiei viajando uma parada sem assento”, contou.

“Não expliquei isso (não é da conta dela) e mantive minha mão na minha bolsa até que ela se afastou. As duas crianças já tinham corrido para perguntar ao cego no final do vagão se podiam acariciar seu cachorro”, finalizou.

Defesa na web

Após os usuários do Reddit concluírem a leitura do relato, diversos internautas aplaudiram a persistência da mulher, além de criticarem a insistência da senhora.

“Para as pessoas que dizem que foi errado, você sentou-se antes que a outra senhora chegasse ao assento, então tem prioridade no assento. No que diz respeito a mover a bolsa dela, ainda estamos em uma pandemia, pessoal, não vejo razão para que ele deva compartilhar aquele assento quando isso poderia levá-la a ficar doente”, observou um usuário na época.

“Se você não deveria dividir os assentos, por que ela tentou? Estou assumindo que havia outros assentos vazios disponíveis. Então, por que não sentar em outro lugar com seus netos?”, questionou outro internauta.