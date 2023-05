Jovem compra ingresso para show dos sonhos, mas história termina em pesadelo após ‘infeliz’ descoberta

Quase todo mundo já teve aquele friozinho na barriga quando finalmente conseguiu o ingresso para um show que queria muito assistir, não é mesmo? Mas, já imaginou ver o que parecia ser um sonho se tornar um verdadeiro pesadelo? Bom, se este questionamento te deixou curioso, saiba que foi justamente a situação que ocorreu com um jovem do México.

Através de sua conta do TikTok, o usuário @orlandovargasv demonstrou sua felicidade ao achar ingressos para o show da cantora Rosalía. De acordo com o detalhado por Orlando, ele encontrou uma pessoa através do Facebook que vendeu as entradas com uma grande redução no preço, de $2 mil para $500 pesos mexicanos, equivalente a R$ 141,20 (câmbio de 19 de maio de 2023, às 09h59, horário de Brasília).

O início do pesadelo para o jovem mexicano

Embora toda a felicidade e o êxito em sua missão, o jovem Vargas acabou descobrindo através dos comentários de seus seguidores um “pequeno” e importante detalhe: ele não encontrou os ingressos à venda em nenhum site porque simplesmente o evento que já aconteceu era GRATUITO.

Como era de se esperar, o vídeo recebeu diversos comentários de internautas, dentre eles:

“Barato o show gratuito”;

“Me diz que não é verdade”;

“É que ele foi assistir a ROSALINA”.

E então, ficou curioso e quer ver este momento que repercutiu? Assista abaixo ao vídeo divulgado no TikTok. (Caso não consiga visualizá-lo, não se preocupe e basta que acesse o link).

