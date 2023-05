Noiva precisa ligar para convidados na tentativa de desmentir anúncio feito por sua mãe

Uma noiva está precisando lidar com uma situação complicada envolvendo os preparativos para seu casamento. Segundo relato, feito no Reddit pelo primo da noiva, uma ligação feita pela mãe da mulher causou uma grande confusão entre os convidados.

Sem se identificar, o primo da noiva revela que na próxima semana sua família deverá viajar para o Caribe na intenção de celebrar o casamento. “Muitos familiares foram convidados, e a celebração foi identificada como sendo um pequeno casamento só para adultos, o que ficou obvio por conta da formulação do casamento e tudo mais”.

“Nós planejamos viajar na quinta-feira e compramos as passagens com meses de antecedência, mas ontem recebemos um aviso da minha tia dizendo que, por conta de não termos atingido o número mínimo de convidados, as crianças estavam convidadas a comparecer ao casamento”.

“Tudo ficou ainda mais estranho quando ela disse que somente crianças da família poderiam comparecer e que era para manter isso somente entre os familiares. Eu percebi que minha prima, a noiva, não estava no grupo, então achei que realmente algo estava errado”, revela.

Ela precisou entrar em contato com toda a família

Com isso, o homem achou estranha a atitude da tia e esperou por um pronunciamento oficial da prima, que veio um dia depois e não da forma esperada por muitos.

“Minha prima me ligou e disse que minha tia não discutiu nada daquilo com ela e seu noivo, tendo decidido por conta própria convidar as crianças da família, mas que eles planejaram toda a celebração para menos de 20 pessoas, o que ficaria impossível de cumprir se todas as crianças da família fossem. Então foi isso, minha tia passou por cima dos noivos”, finaliza o homem.

Indignados, diversos usuários do Reddit comentaram a publicação e demonstraram apoiar a noiva.

“Sua tia está passando vergonha. Não é o casamento dela então ela não tem que decidir nada”, comentou uma pessoa.

“Queria entender como sua tia achou que isso ia funcionar”, comentou outra.